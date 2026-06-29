Basilicata, via alle selezioni di Miss Universe Italy 2026

Il Concorso Internazionale Miss Universe Italy 2026 ha aperto le selezioni in Basilicata con una prima Semifinale Regionale a Villa D’Agri dove l’accogliente via Roma ha ospitato la suggestiva sfilata arricchita da un defilè di meravigliosi e coloratissimi costumi da bagno messi a disposizione da Sottosopra Intimo, storica attività commerciale gestita dai Fratelli Orlando.

Il prestigioso Concorso di Bellezza giunto alla 75′ edizione, in Basilicata è curato dal 2019 dall’Associazione Culturale e Ricreativa Lino’s Production, diretta da Lino Miraldi, esclusivista del Concorso Miss Universe Italy per la regione Basilicata, che ne cura la manifestazione a partire dall’offerta di partecipazione, gratuita, alle selezioni su tutto il territorio regionale, indirizzando al successo alcune delle candidate che si sono succedute negli ultimi anni.

L’evento è stato magistralmente condotto dall’Attrice di Tito Scalo Claudia Torchia (già Miss Universe Basilicata 2020) che lo scorso anno abbiamo ammirato su Rai 1 nella storica fiction “Don Matteo” con Raoul Bova e Nino Frassica.

Ospite della kermesse la giovanissima cantante Maria Carmela Calicchio che con alcuni brani del suo repertorio ha raccolto scroscianti applausi dal numeroso pubblico presente. Le acconciature della serata sono state curate da New Look di Angela Qualiano in Sassano (SA).

– Il verdetto della giuria di Villa d’Agri.

Le fasce Next Candidate, riservate alle ragazze di 17 anni di età che il prossimo anno, in quanto maggiorenni, potranno concorrere alla Finale Regionale sono andate a Sara Vicinanza ed Ilaria Radano .

Le fasce Speciali e fasce Sponsor sono andate ad Emma Frascolla (Miss Teenager 2026), Chanel Cesarulo (Miss Villa D’Agri 2026) e Sofia Marotta (Miss Sottosopra 2026).

Le tre fasce di Finalista Regionale sono state assegnate ad Asia Giudice, Anastasia Husarin e Maria Rosaria D’Ambrosio.

Ogni regione dopo varie selezioni elegge le sue rappresentanti che competeranno alla selezione Finale per l’Italia che si terrà il 30 agosto a San Ferdinando di Puglia dove verrà assegnato il titolo di Miss Universe Italy 2026 che rappresenterà l’Italia alla finale mondiale che si terrà il prossimo mese di novembre a San Juan di Portorico, il titolo assegnato annualmente e ha una sola vincitrice a rappresentare ogni singola nazione al Mondo, ha visto nel 2025, gareggiare per l’Italia in Thailandia la romana Lucilla Nori.

La prossima Semifinale Regionale di Miss Universe Basilicata 2026 è fissata per Lunedi 13 luglio a partire dalle ore 21.00 nella prestigiosa location dell’Hotel LIKOS in Grumento Nova (PZ) dove, nelle vesti di Madrina della serata, è prevista la presenza di Silvia Roberta Possidente (Miss Universe Basilicata 2025).

Per iscriversi e vivere una esperienza all’insegna della Bellezza, promuovendo il proprio territorio contattare il 329 7038620.