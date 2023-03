Basentana, spartitraffico tra svincolo Pisticci e Bernalda: “pesanti disagi subirebbero decine di imprese agricole, centinaia di famiglie e migliaia di cittadini”! La denuncia

Convocato dal Prefetto Sante Copponi su richiesta del Sindaco di Pisticci, il 28 Marzo scorso presso la Prefettura di Matera si è tenuto un nuovo incontro del tavolo tecnico sulla problematica relativa alla viabilità della Basentana.

Un tema sul quale l’Amministrazione Comunale ha assicurato un’attenzione speciale fin dal suo insediamento.

All’incontro, presieduto dal Prefetto, al quale il Sindaco di Pisticci Domenico Albano e l’Assessore ai LLPP Rocco Negro indirizzano sinceri ringraziamenti per essersi adoperato fin dal principio nel dare risposte alle istanze del territorio, erano presenti l’ANAS, la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, la Questura di Matera.

Durante la discussione il Sindaco e l’Assessore hanno rappresentato la necessità di mettere in campo soluzioni capaci di prevenire i pesanti disagi che subirebbero decine di imprese agricole, centinaia di famiglie e migliaia di cittadini che vivono nelle aree interessate, in seguito alla futura costruzione dello spartitraffico centrale nel tratto di strada tra lo svincolo di Pisticci e quello di Bernalda.

Contestualmente, sono state avanzate delle proposte concrete che riguardano la costruzione delle complanari e di un cavalcavia, interventi che Anas si è dimostrata disponibile a valutare e di cui già nel prossimo incontro in programma a Maggio sarà presentata una bozza di progetto.

Per quanto riguarda il progetto della Provincia di Matera relativo alla Marconia- Basentana, le proposte candidate dieci anni fa nel frattempo erano diventate non più attuabili con il conseguente dirottamento delle risorse economiche in altri territori della provincia.

Di conseguenza, alla luce di tali accadimenti, l’Amministrazione Comunale si è subito attivata per un nuovo progetto esecutivo che la Provincia di Matera ha già redatto ed inviato (nel Gennaio scorso) alla Regione per il suo finanziamento.

Durante la discussione, infine, si è anche affrontato il tema della sicurezza della SP Pozzitello-San Basilio al cui riguardo la Provincia di Matera ha redatto un progetto esecutivo di 8 Milioni di euro che prevede l’allagamento dei tratti più pericolosi.

A tal proposito, l’Amministrazione ha richiesto alla Regione Basilicata, presente al tavolo, di dare assoluta priorità al finanziamento dell’opera che riveste un’importanza cruciale per il territorio pisticcese e dei comuni limitrofi.

Nei prossimi giorni l’Amministrazione Comunale incontrerà nuovamente gli agricoltori del territorio e i cittadini proprietari dei terreni interessati dall’intervento della ANAS, per discutere degli esiti dell’incontro di Martedì scorso e individuare un percorso condiviso in vista dei futuri appuntamenti in programma su questo importantissimo temaa

