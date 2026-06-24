Tursi, dialogo aperto con i commercianti: focus su queste priorità della città

Lunedì pomeriggio, nella sala consiliare “Armando Di Noia”, l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti del commercio locale.

Un momento di confronto aperto e partecipato a cui hanno preso parte il sindaco Maria Anglona Adduci, l’assessore alla Polizia Locale e Turismo Leandro Verde, il consigliere delegato al Commercio e Attività Produttive Biagio D’Onofrio e il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Cristiano.

Dall’incontro è emersa la chiara volontà di costruire una nuova sinergia e una collaborazione sempre più stretta tra gli amministratori e le attività del territorio.

I rappresentanti dei commercianti hanno espresso la necessità di un ascolto attivo per superare alcune criticità, il confronto è avvenuto su alcuni temi centrali per la comunità:

Parcheggi e viabilità

Pulizia delle strade e decoro urbano

Smaltimento dei rifiuti

Occupazione del suolo pubblico e venditori ambulanti

Calendario estivo degli eventi

Tasse e tributi locali

Per il sindaco Adduci:

“È stato un dialogo costruttivo e orientato al futuro: l’obiettivo comune è unire le forze, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, per agevolare il lavoro di tutti e favorire la crescita economica e sociale di Tursi