Tursi, dialogo aperto con i commercianti: focus su queste priorità della città

Lunedì pomeriggio, nella sala consiliare “Armando Di Noia”, l’amministrazione comunale ha incontrato i rappresentanti del commercio locale.
Un momento di confronto aperto e partecipato a cui hanno preso parte il sindaco Maria Anglona Adduci, l’assessore alla Polizia Locale e Turismo Leandro Verde, il consigliere delegato al Commercio e Attività Produttive Biagio D’Onofrio e il Presidente del consiglio comunale Giuseppe Cristiano.
Dall’incontro è emersa la chiara volontà di costruire una nuova sinergia e una collaborazione sempre più stretta tra gli amministratori e le attività del territorio.
I rappresentanti dei commercianti hanno espresso la necessità di un ascolto attivo per superare alcune criticità, il confronto è avvenuto su alcuni temi centrali per la comunità:
- Parcheggi e viabilità
- Pulizia delle strade e decoro urbano
- Smaltimento dei rifiuti
- Occupazione del suolo pubblico e venditori ambulanti
- Calendario estivo degli eventi
- Tasse e tributi locali
Per il sindaco Adduci:
“È stato un dialogo costruttivo e orientato al futuro: l’obiettivo comune è unire le forze, nel rispetto dei rispettivi ruoli e competenze, per agevolare il lavoro di tutti e favorire la crescita economica e sociale di Tursi