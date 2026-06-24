Quattro artiste protagoniste al Matera Festival! L’evento in programma

Le canzoni che hanno accompagnato generazioni di ascoltatori si vestono di nuove sonorità, dando vita a un incontro originale tra musica pop e strumenti della tradizione classica.

Venerdì 26 Giugno, alle ore 20.30, l’Ex Ospedale San Rocco di Matera ospiterà “Insolito Pop”, secondo appuntamento del Matera Festival – Museo in Sinfonia, “la rassegna, giunta alla IX edizione e promossa da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, in programma fino al 31 luglio.

Protagoniste della serata saranno Terry Di Gennaro alla voce, Rossella Bifulco al flauto traverso, Angela Pisicchio al violino e Rita Zingariello all’arpa.

Insieme formano “Insolito Pop”, ensemble tutto al femminile nato dall’incontro di musiciste provenienti da diverse realtà del territorio pugliese e lucano.

Una formazione originale che affida al dialogo tra voce, flauto, violino e arpa il compito di reinterpretare alcuni dei più grandi successi della musica italiana e internazionale, restituendoli al pubblico in una veste nuova, raffinata e ricca di suggestioni.

Gli arrangiamenti, curati dal maestro Angelo Nigro, trasformano brani entrati nell’immaginario collettivo in un percorso sonoro elegante e coinvolgente, capace di restituire nuove sfumature espressive e nuove chiavi di lettura a successi entrati nell’immaginario collettivo di più generazioni.

La selezione del repertorio nasce da una ricerca condivisa dalle artiste protagoniste del progetto.

Amore, speranza e bellezza diventano il filo conduttore di uno spettacolo che mette al centro il valore delle emozioni e della loro capacità di unire esperienze, sensibilità e vissuti differenti.

Ogni brano è stato scelto per la sua forza evocativa e per la capacità di parlare al pubblico attraverso temi universali che attraversano la vita di ciascuno.

“Insolito Pop” si presenta, quindi, come un racconto musicale costruito attorno al dialogo tra interpreti e pubblico, dove ogni esecuzione diventa occasione di condivisione e partecipazione.

È in questa dimensione di scambio che il progetto trova il suo significato più profondo, trasformando melodie conosciute in un viaggio musicale capace di sorprendere, emozionare e creare nuove connessioni con il pubblico.

La IX edizione del Matera Festival – Museo in Sinfonia è realizzata da Basilicata Circuito Musicale in collaborazione con l’Orchestra ICO Magna Grecia, con il sussidio istituzionale del Comune di Matera, Ministero della Cultura, Regione Basilicata, Musei nazionali di Matera – Palazzo Lanfranchi e il fondamentale sostegno delle attività economiche e commerciali del territorio.