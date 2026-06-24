A Montescaglioso nuova rotonda, sensi unici e segnaletica: ecco come cambia la viabilità

Stiamo completando i lavori di riorganizzazione del traffico: nuova rotonda, sensi unici ottimizzati e segnaletica rinnovata.
L’obiettivo è chiaro: rendere le nostre strade più sicure per tutti, dai pedoni ai conducenti.
Così annuncia il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito che aggiunge:
“Un grazie di cuore all’Assessore Anna Cifrese per aver pianificato questi interventi ed alla Comandante della Polizia Locale Cap. Irene Ciccimarra per il prezioso lavoro amministrativo e di coordinamento.
Vi chiedo solo un po’ di attenzione extra in questi primi giorni mentre prendete confidenza con i nuovi percorsi.
Procediamo con prudenza e nel rispetto delle regole!”.
Ecco le foto delle modifiche.