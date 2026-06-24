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A Montescaglioso nuova rotonda, sensi unici e segnaletica: ecco come cambia la viabilità

24 Giugno 2026

Stiamo completando i lavori di riorganizzazione del traffico: nuova rotonda, sensi unici ottimizzati e segnaletica rinnovata.

L’obiettivo è chiaro: rendere le nostre strade più sicure per tutti, dai pedoni ai conducenti.

Così annuncia il sindaco di Montescaglioso Vincenzo Zito che aggiunge:

“Un grazie di cuore all’Assessore Anna Cifrese per aver pianificato questi interventi ed alla Comandante della Polizia Locale Cap. Irene Ciccimarra per il prezioso lavoro amministrativo e di coordinamento.

Vi chiedo solo un po’ di attenzione extra in questi primi giorni mentre prendete confidenza con i nuovi percorsi.

Procediamo con prudenza e nel rispetto delle regole!”.

Ecco le foto delle modifiche.