Policoro, più servizi e opportunità per questa zona: serve il vostro aiuto

Chiedere a chi vive e lavora in una zona artigianale e produttiva di dire la sua su progetti e idee, per implementarne servizi e opportunità.

E’ il metodo scelto dall’Amministrazione comunale di Policoro, guidata dal sindaco Enrico Bianco, che ha avviato una manifestazione di interesse aperta a imprenditori, artigiani, professionisti, associazioni e cittadini per raccogliere idee e proposte sul futuro del tessuto produttivo locale.

L’obiettivo è raccogliere pareri e proposte da chi conosce e vive quotidianamente il tessuto economico locale, da chi investe sul territorio e ne riconosce il potenziale di crescita.

«Un momento importante di ascolto e partecipazione: un’occasione concreta per far emergere visioni, esigenze e progettualità condivise», spiega il sindaco Bianco.

Alla manifestazione d’interesse possono partecipare imprenditori e artigiani, giovani con un’idea d’impresa, professionisti, associazioni di categoria, amministratori locali e cittadini che credono nel potenziale di questo territorio.

Sarà possibile inviare il proprio contributo entro il 3 luglio 2026 all’indirizzo email dedicato: consultazione@policoro.basilicata.it.

Per garantire una corretta gestione delle proposte, è necessario indicare nella comunicazione: dati anagrafici, eventuale attività o professione, recapito telefonico e indirizzo email.

Le proposte prive di queste informazioni non potranno essere prese in considerazione.

Rimarca il sindaco:

“Si tratta di una sfida ambiziosa che richiede il contributo di tutta la comunità.

Attraverso un percorso partecipato, sarà possibile costruire un modello di sviluppo realmente aderente ai bisogni del territorio.

Un percorso partecipato per uno sviluppo condiviso anche con semplici cittadini, che credono nel potenziale di crescita di Policoro. Tutti sono chiamati a contribuire.

Un’opportunità per il territorio.

L’ampliamento della zona artigianale rappresenta una delle leve strategiche per il rafforzamento del sistema produttivo locale e per la creazione di nuove opportunità occupazionali”.

Soddisfatto l’assessore ai Lavori pubblici Massimiliano Scarcia:

“La consultazione pubblica, in linea con i princìpi di trasparenza e partecipazione democratica, intende garantire che le scelte future siano il frutto di un dialogo autentico con la comunità”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il V Settore – Territorio e Ambiente del Comune.