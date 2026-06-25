Devastante terremoto in Venezuela: “Solidarietà alla numerosa comunità dei lucani residenti nel Paese”. Il messaggio

“Esprimo profonda vicinanza alle popolazioni del Venezuela colpite dal devastante terremoto che ha provocato vittime, feriti e ingenti danni. Il mio pensiero va in particolare alla numerosa comunità dei lucani residenti nel Paese sudamericano e ai loro discendenti che, da generazioni, mantengono un legame saldo con la Basilicata, custodendone identità, valori e tradizioni”.

Lo dichiara il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e della Commissione regionale dei Lucani nel Mondo, Marcello Pittella che scrive:

“In queste ore drammatiche, la solidarietà del Consiglio regionale della Basilicata e dell’intera comunità lucana si estende alle famiglie colpite, alle persone coinvolte e a quanti sono impegnati nelle attività di soccorso e assistenza nelle aree interessate”.