Ferrandina: al via un’estate con oltre 60 appuntamenti. Il cartellone degli eventi

Tutto pronto per ESTARTE 2026, la rassegna estiva che da luglio a settembre animerà la città di Ferrandina con oltre sessanta appuntamenti tra musica, teatro, danza, festival, tradizioni popolari, attività sportive e iniziative culturali diffuse nei luoghi simbolo del territorio.
Un programma ricco e trasversale, costruito grazie alla collaborazione con associazioni, realtà culturali, gruppi artistici e organizzazioni del terzo settore, che conferma Ferrandina come uno dei poli culturali più vivaci della Basilicata.
Eventi di punta dell’estate ferrandinese si confermano il Fiati Festival Ferrandina, il Majatica Jazz Festival e la Settimana dello Sport, tutti riconosciuti come parte del patrimonio culturale intangibile della Regione Basilicata.
Dal 23 al 26 luglio il Fiati Festival Ferrandina tornerà a far risuonare le sue note tra il Chiostro di San Domenico e Piazza Plebiscito: un viaggio sonoro tra concerti ed esibizioni che vedranno protagonisti artisti di talento e formazioni musicali d’eccezione.
Dal 2 all’8 agosto spazio alla Settimana dello sport con tornei di basket, beach volley, bocce, tennis, bici, attività ludico sportive per i più piccoli e tanta musica. Da non perdere l’appuntamento con i giochi di una volta, un modo per conservare la memoria di giochi tradizionali e unire nonni e nipoti, divertendosi.
Uno degli appuntamenti più attesi si conferma il Majatica Jazz Festival (10-14 agosto) che quest’anno vanta un parterre di artisti straordinari, tra cui Frank Gambale Natural High Trio, Mario Venuti Jazz Mood feat. Flavio Boltro, Cristina Zavalloni, e molti altri, pronti a incantare il pubblico del Chiostro di San Domenico e di Piazza Plebiscito.
Anche quest’anno, inoltre, l’Amministrazione non ha fatto mancare il suo contributo per rendere ancora più solenni i festeggiamenti del patrono San Rocco che culmineranno il 18 agosto, in un perfetto connubio di fede e intrattenimento, con il concerto in piazza Plebiscito del cantautore Alex Britti.
A completare il cartellone di “Estarte” danza, moda, mostre, sagre, teatro e attività dedicate ai più piccoli, come i consueti appuntamenti settimanali con il Bibliomotocarro.
Sottolinea il sindaco, Carmine Lisanti:
“Estarte 2026 non è solo un cartellone di eventi.
Grazie all’operoso contributo delle nostre associazioni, rappresenta l’anima della nostra comunità: accogliente, vibrante e legata alle proprie tradizioni, ma con lo sguardo costantemente rivolto alla qualità culturale e all’intrattenimento di grande respiro.
Un’ulteriore occasione per promuovere e far scoprire i tanti tesori della nostra Ferrandina”.
Di seguito la locandina con i dettagli.