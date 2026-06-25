Matera pronta a festeggiare il 252° Anniversario della Fondazione del Corpo della Guardia di Finanza. Il programma

Domani, venerdì 26 giugno 2026, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Matera celebrerà, alla presenza delle autorità, civili, militari e religiose della provincia, la ricorrenza del 252° Anniversario della fondazione del Corpo.
La manifestazione si articolerà in due fasi:
- alle ore 9:30 verrà deposta una corona di fiori al monumento dedicato alla memoria del Finanziere Vincenzo Rutigliano, Medaglia di Bronzo al Valor Militare, caduto eroicamente durante l’insurrezione della città di Matera contro il nazi-fascismo del 21 settembre 1943, situato in via Lucana, nei pressi di Piazza Mulino.
- alle ore 11:00 avrà inizio la cerimonia, della durata di circa un’ora, presso la caserma “Fin. M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano”, sede del Comando Provinciale, in via Lazazzera, 55.