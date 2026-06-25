Matera: bravissimo Fofana che trova un portafoglio con soldi e lo restituisce al proprietario! Ecco com’è andata

Un gesto semplice che diventa esempio per tutta la comunità.

L’Amministrazione Comunale di Matera esprime gratitudine a un cittadino che ha scelto la strada dell’onestà e della responsabilità.

Fofana Bachirou, cittadino di origine maliana residente da oltre tredici anni nella nostra comunità, è stato recentemente protagonista di una vicenda che merita di essere raccontata e valorizzata come esempio di integrità morale e senso civico.

Nella tarda serata del 17 giugno scorso, Fofana ha rinvenuto su una panchina, nei pressi di un esercizio commerciale di Via Annunziatella, un portafoglio contenente 478 euro in contanti, documenti personali e carte di credito.

Senza esitazione, si è immediatamente attivato per rintracciare il legittimo proprietario, riuscendo a contattarlo attraverso una ricerca sui social network e a riconsegnargli personalmente quanto smarrito il giorno successivo.

Un gesto che potrebbe apparire semplice, ma che racchiude valori preziosi e sempre più necessari: onestà, rispetto degli altri, responsabilità e amore per la propria comunità.

Ha affermato il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“In un tempo in cui troppo spesso trovano spazio le cronache negative e i pregiudizi, la storia di Fofana Bachirou ci ricorda che esistono persone capaci di compiere gesti straordinari nella loro semplicità.

Restituire un portafoglio con tutto il suo contenuto è la testimonianza di valori di civiltà da encomiare e portare ad esempio per tutti.

Fofana ha dimostrato di essere un cittadino esemplare, un uomo perbene che con il suo comportamento rende onore alla nostra città e offre a tutti, soprattutto ai più giovani, un modello positivo da seguire. A lui va il mio personale ringraziamento e quello dell’Amministrazione Comunale”.