Nubifragio sul Materano, Basentana bloccata da alberi e rami caduti!

Un violento nubifragio si è abbattuto nel pomeriggio sul Materano, provocando seri disagi lungo la strada statale 407 Basentana.

Le forti raffiche di vento hanno causato la caduta di rami e alberi all’altezza del chilometro 55, rendendo difficoltosa la circolazione e creando una situazione di potenziale rischio per gli automobilisti.

Le difficoltà alla viabilità hanno rallentato anche l’intervento dei soccorsi: i Vigili del Fuoco hanno incontrato ostacoli nel raggiungere tempestivamente la zona interessata, dove si è reso necessario l’intervento per la rimozione del materiale caduto e la messa in sicurezza dell’arteria stradale.

Sul posto sono arrivate le squadre dell’Anas, impegnate nelle operazioni di ripristino della viabilità, insieme ai Vigili del Fuoco e a un’ambulanza, giunta in via precauzionale.

Anas ha avviato la rimozione degli alberi e dei detriti presenti sulla carreggiata, con l’obiettivo di ristabilire quanto prima le normali condizioni di transito.