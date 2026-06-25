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Autismo e autonomia a Matera: “Fermata Sangià va tutelata”. Ecco cosa sta succedendo

25 Giugno 2026

Fermata Sangià rappresenta una delle esperienze più virtuose che la Basilicata abbia saputo mettere in campo nel campo dell’inclusione sociale e dell’autonomia delle persone con disabilità.

Per questo non possiamo permettere che il suo futuro resti appeso a una scadenza amministrativa”.

È quanto dichiara il consigliere regionale Nicola Morea, intervenendo sulla scadenza della concessione della struttura.

“La nostra regione ha dimostrato più volte di saper realizzare sperimentazioni di grande qualità.

Il problema è che troppo spesso queste esperienze rischiano di interrompersi proprio quando iniziano a produrre risultati concreti.

Non si possono interrompere le esperienze virtuose: è arrivato il momento di trasformare i progetti a tempo in servizi strutturati e permanenti.

Fermata Sangià, grazie alla consolidata expertise della cooperativa “Il Sicomoro”, offre un percorso fondamentale di educazione all’autonomia per persone adulte con autismo e con altre tipologie di disabilità.

Significa costruire indipendenza, dignità e prospettive di vita.

Ma significa anche dare serenità alle famiglie, che hanno il diritto di guardare al futuro con fiducia e non con l’angoscia di ciò che accadrà ai propri figli.”

Per il consigliere regionale è necessario un intervento immediato da parte delle istituzioni, attivando una proroga nei tempi e nei modi di predisposizione e attuazione di una riforma generale sul tema autismo.

“Le istituzioni lavorino per una proroga della concessione almeno per i prossimi sei mesi.

Parallelamente, però, occorre avviare da subito un percorso che consenta di superare la logica delle proroghe e di rendere questa realtà stabile e duratura, nelle more di una riforma sul tema autismo che non può attendere.

Le famiglie, la città di Matera e l’intera Basilicata meritano di poter contare in maniera permanente su un presidio di inclusione e autonomia come Fermata Sangià, da replicarsi piuttosto anche in altri luoghi del territorio regionale.

Le buone pratiche vanno sostenute, consolidate e messe nelle condizioni di crescere”.