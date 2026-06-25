I piccoli pazienti del Madonna delle Grazie protagonisti del progetto “scuola in ospedale”, premiato anche dal Ministero dell’istruzione. Bravissimi!

L’Azienda Sanitaria Locale di Matera esprime soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ottenuto dal progetto “Scuola in Ospedale” dell’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Matera, premiata con una Menzione di merito nazionale nell’ambito del concorso promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito “I principi della Carta di Solfagnano per la scuola”.

La premiazione, avvenuta questa mattina nel corso di Expo Aid 2026 – “Io Persona di Valore”, ha valorizzato il progetto “La Carta di Solfagnano nella Scuola in Ospedale: crescere nel rispetto”, un percorso educativo che ha visto protagonisti i bambini ricoverati nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, impegnati a raccontare attraverso disegni, messaggi e attività creative i valori del rispetto, dell’inclusione, della pace e della valorizzazione delle diversità.

Questo importante traguardo testimonia come la Scuola in Ospedale rappresenti un presidio fondamentale di umanità, crescita e continuità educativa, capace di offrire ai piccoli pazienti opportunità di apprendimento e di espressione anche nei momenti più delicati del loro percorso di cura.

La Direzione Strategica dell’ASM si congratula con gli alunni protagonisti del progetto, l’insegnante referente Anna Maria Viggiano, la dirigente scolastica, le famiglie con tutto il personale sanitario coinvolto per aver saputo trasformare un’esperienza educativa in un messaggio universale di accoglienza, rispetto e cittadinanza attiva.