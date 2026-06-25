Facoltà di Scienze Motorie in Basilicata, il Comitato promotore ascoltato in IV Commissione Regionale. Le ultime notizie

Si è svolta questa mattina, presso la IV Commissione Consiliare della Regione Basilicata, presieduta dal consigliere regionale Nicola Morea, l’audizione del Comitato promotore per l’istituzione della Facoltà di Scienze Motorie in Basilicata rappresentato da Enzo Fierro (Promotore), Roberta Quagliano (Presidente), Giuseppe Scelsi (Coordinatore scientifico), Antonio Buglione (ricercatore universitario Scienze Motorie).

Nel corso dell’incontro, i rappresentanti del Comitato hanno illustrato le motivazioni che sostengono la proposta, evidenziando la necessità di colmare una storica lacuna dell’offerta formativa regionale e di creare nuove opportunità per i giovani lucani che oggi sono costretti a trasferirsi fuori regione per intraprendere questo percorso universitario.

La proposta è stata presentata come un investimento strategico per il futuro della Basilicata, capace di generare benefici non solo sul piano della formazione universitaria, ma anche nei settori della salute e della prevenzione (vieppiù per rispondere professionalmente alla legge regionale sulle palestre della salute e ai piani di prevenzione regionali), dello sport, del turismo sportivo e dell’economia territoriale. Particolare attenzione è stata dedicata alle possibili sinergie con il sistema scolastico, le federazioni sportive, le strutture sanitarie e il mondo dell’associazionismo.

Il Comitato ha inoltre sottolineato come l’attivazione di un corso di laurea in Scienze Motorie possa contribuire a contrastare il fenomeno dello spopolamento giovanile, rafforzando l’attrattività del sistema universitario lucano e favorendo la permanenza di competenze qualificate sul territorio.

L’audizione si è svolta in un clima di confronto costruttivo e di ascolto istituzionale. Il Comitato promotore esprime soddisfazione per l’attenzione riservata dalla Commissione e ringrazia il Presidente Morea e tutti i consiglieri intervenuti per l’opportunità di approfondire una proposta che guarda al futuro della Basilicata.

Il percorso proseguirà nelle prossime settimane attraverso ulteriori momenti di confronto con le istituzioni, il mondo accademico, le realtà sportive e le forze sociali ed economiche del territorio, con l’obiettivo di costruire un’ampia convergenza attorno a un progetto ritenuto di interesse regionale.

L’ istituzione della Facoltà di Scienze Motorie in Basilicata rappresenterebbe una scelta di visione e di prospettiva. Un’opportunità concreta per i nostri giovani e uno strumento di crescita per l’intera comunità regionale.