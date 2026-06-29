Meteo: su Matera ultime ore di caldo intenso? Ecco le previsioni

Su Puglia, Molise e Basilicata picco di questa ondata di caldo africano tra lunedì e martedì con punte di 37-39°C non escluse su pianure e vallate interne, afa elevata lungo le coste e in generale su tutte le pianure soprattutto nelle ore serali.

Da martedì, ma soprattutto mercoledì, anticiclone subtropicale in indebolimento con arrivo di qualche rovescio o temporale non solo in Appennino, ma anche su coste e pianure, contestualmente ad uno smorzamento della canicola.

Ma che tempo ci attende su Matera?

Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 30 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 24°C.

Mercoledì 1 Luglio avremo nubi in progressivo aumento con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco nel pomeriggio. Rasserena in serata

La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 24°C.

In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.