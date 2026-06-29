Matera, addio Giulia Mele: “La nostra comunità perde una preziosa figura di riferimento”. Il messaggio di cordoglio

Il Sindaco Antonio Nicoletti, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giulia Mele, sorella di don Giovanni Mele, figura che ha raccolto e portato avanti con straordinaria dedizione l’opera di carità avviata dal fratello, proseguendo il servizio alla mensa di Piccianello e facendosi punto di riferimento per tanti cittadini e cittadine in difficoltà.

Dichiara il Sindaco:

“Con la sua testimonianza silenziosa, generosa e instancabile, Giulia Mele ha incarnato i valori della solidarietà, dell’accoglienza e del servizio verso gli altri, contribuendo a rendere la nostra comunità più umana e più attenta ai bisogni delle persone più fragili.

La sua scomparsa lascia un vuoto profondo nella nostra comunità, che perde una preziosa figura di riferimento, che è stata capace di tradurre il proprio ruolo di cittadino in gesti concreti di amore e prossimità. Alla famiglia e a quanti hanno condiviso con lei il cammino, giungano le più sentite condoglianze dell’Amministrazione comunale”.

Matera si unisce in una preghiera per Giulia Mele e le rivolge un sincero e riconoscente grazie per tutto il bene compiuto nel corso della sua vita, certa che il suo esempio continuerà a vivere nelle opere di carità e nelle persone che hanno avuto il privilegio di conoscerla.

Ci stringiamo al dolore della famiglia per questa terribile perdita.