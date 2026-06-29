Il Comune di Pisticci approva la definizione agevolata dei debiti. Cosa c’è da sapere

Il Consiglio comunale di Pisticci, nella seduta del 25 giugno scorso, ha approvato l’adesione alla rottamazione quinquies, la definizione agevolata che consente ai contribuenti di regolarizzare i debiti affidati dal Comune di Pisticci all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La misura riguarda i debiti tributari e patrimoniali affidati dal Comune di Pisticci all’Agenzia delle Entrate-Riscossione relativi al periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, consentendo ai contribuenti di ottenere la cancellazione di sanzioni, interessi e aggio.

Chi aderirà alla misura potrà regolarizzare la propria posizione pagando solo le somme principali dovute, oltre alle eventuali spese per le procedure esecutive e ai diritti di notifica, senza sanzioni, interessi e aggio.

Dichiara l’Assessore al Bilancio Antonio De Sensi:

“Con l’adesione alla rottamazione quinquies offriamo a cittadini, famiglie e imprese una possibilità concreta per regolarizzare situazioni debitorie pregresse in modo più sostenibile.

È una misura che alleggerisce il peso di sanzioni, interessi e aggio e consente a chi vuole mettersi in regola di farlo con condizioni più favorevoli.

Allo stesso tempo, rappresenta uno strumento utile per favorire una maggiore capacità di riscossione dell’Ente”.

Dal 15 settembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione renderà disponibili, nell’area riservata del proprio sito istituzionale, le informazioni utili per verificare i debiti che potranno rientrare nella definizione agevolata.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente online dal 16 settembre al 31 ottobre 2026. Al momento della domanda, i contribuenti potranno scegliere se effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in forma rateizzata.

Entro il 31 dicembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione comunicherà ai richiedenti l’importo complessivo dovuto e, in caso di rateizzazione, il piano delle rate con le relative scadenze.

Il pagamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 gennaio 2027 oppure attraverso l’avvio di un piano rateale, fino a un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo.

Dichiara il Sindaco, Domenico Albano:

“Questa scelta si inserisce in un’idea di amministrazione attenta alle difficoltà reali della comunità.

In questi anni molte famiglie e molte attività economiche hanno dovuto affrontare situazioni complesse.

Dare la possibilità di chiudere posizioni pregresse in condizioni più favorevoli significa costruire un rapporto più equilibrato tra Ente e cittadini, con l’obiettivo di rafforzare la fiducia e garantire nuove risorse per i servizi del territorio”.

Per informazioni, gli uffici comunali restano a disposizione dei contribuenti interessati.

Eventuali aggiornamenti saranno comunicati attraverso i canali istituzionali del Comune di Pisticci.