Matera, Festa della Madonna della Bruna: l’ASM vara il piano straordinario di potenziamento sanitario. Cosa prevede

Garantire la massima efficienza della risposta sanitaria, assicurare la tempestività delle cure e gestire in totale sicurezza il massiccio afflusso di cittadini e visitatori attesi in città per i festeggiamenti della Madonna della Bruna.

È questo l’obiettivo del piano strategico predisposto dall’Azienda Sanitaria Locale di Matera in vista degli eventi del prossimo 2 luglio.

Considerando la complessità e la tipologia dell’evento, che richiama tradizionalmente decine di migliaia di persone, la pianificazione punta a prevenire il rischio di sovraffollamento nei servizi di emergenza-urgenza e a garantire, nel contempo, una risposta immediata, in particolare per le patologie tempo-dipendenti (come infarti, ictus e traumi gravi).

Il piano prevede tre direttrici strategiche volte a garantire una risposta sempre più efficace e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini.

In primo luogo, è previsto un significativo rafforzamento dell’area dell’Emergenza-Urgenza attraverso il potenziamento del personale medico e infermieristico del Pronto Soccorso, del Dipartimento di Emergenza, delle unità chirurgiche e del servizio di Emodinamica, con l’obiettivo di migliorare la capacità di presa in carico e la qualità dell’assistenza.

Parallelamente, sarà attuata una gestione più efficiente dei posti letto mediante la predisposizione di una riserva strategica dedicata ai ricoveri urgenti.

Questa misura consentirà di decongestionare più rapidamente il Pronto Soccorso, ridurre il rischio di sovraffollamento, mantenere il più possibile libera l’area di emergenza e garantire risposte immediate e adeguate ai cittadini che necessitano di cure.

Infine, saranno attivati percorsi dedicati alle emergenze, con canali di accesso rapidi e facilitati che permetteranno il trattamento tempestivo delle patologie acute, assicurando tempi di intervento più rapidi e una maggiore efficacia nella gestione delle situazioni cliniche più difficili.

Afferma il Direttore Generale dell’ASM, Maurizio Friolo:

“La complessa macchina organizzativa della Festa della Bruna richiede uno sforzo sanitario straordinario per assorbire l’inevitabile aumento della domanda di salute legato alla presenza di pubblico in quei giorni per garantire a chiunque ne avesse bisogno risposte immediate, efficaci e sicure, senza alterare la normale attività assistenziale dell’ospedale.

Ringrazio tutto il personale sanitario, tecnico e amministrativo per la disponibilità e il senso di responsabilità dimostrati nell’organizzazione di questo importante dispositivo assistenziale”.

Dichiarano il Direttore Medico dell’Ospedale Madonna delle Grazie di Matera, Livio Melpignano, e il Direttore del Pronto Soccorso, Margherita Maragno:

“La Festa della Bruna rappresenta uno degli appuntamenti più importanti e partecipati della Basilicata per questo abbiamo predisposto, in coordinamento con le autorità locali, un piano straordinario che possa permettere di affrontare al meglio l’eventuale incremento della domanda di assistenza sanitaria, garantendo risposte tempestive e appropriate a cittadini e ai turisti che saranno presenti a Matera.”

L’ASM invita la cittadinanza e i visitatori alla massima collaborazione, usufruendo dei presidi di continuità assistenziale per le problematiche minori, riservando il Pronto Soccorso e i numeri di emergenza esclusivamente ai casi gravi.