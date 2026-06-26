Policoro: all’Oasi WWF un interessante percorso di educazione ambientale per grandi e piccoli. I dettagli

Giovedì 25 Giugno 2026, presso l’Oasi WWF di Policoro, oltre 80 partecipanti, tra adulti e bambini, hanno preso parte all’iniziativa “Policoro tra natura, biodiversità e conservazione”, organizzata dalla Provincia di Matera nell’ambito del progetto europeo NESTS.

L’iniziativa, che ha registrato un’ampia e sentita partecipazione da parte della comunità locale, ha rappresentato un importante momento di divulgazione e sensibilizzazione ambientale con particolare attenzione ai più giovani.

I presenti hanno infatti vissuto un’esperienza immersiva a contatto con la natura e con le realtà impegnate quotidianamente nella protezione degli ecosistemi locali.

L’evento è stato organizzato dalla Provincia di Matera, in qualità di partner del progetto NESTS – “Strengthen the specialistic skills of the Natura2000 sites management bodies to reach the European Biodiversity Strategy 2030 targets”, cofinanziato dal Programma Interreg VI-A Grecia–Italia 2021–2027.

Il progetto nasce con l’obiettivo di rafforzare le competenze degli enti responsabili della gestione dei siti Natura 2000 e di promuovere, tra Italia e Grecia, un approccio più efficace, coordinato e condiviso alla tutela della biodiversità.

In questa prospettiva, NESTS riunisce territori diversi ma accomunati dalla stessa finalità: proteggere, valorizzare e rendere più conosciuto il patrimonio naturale locale.

Accanto alla Provincia di Matera, il partenariato coinvolge le Riserve Naturali Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale in Puglia, in qualità di capofila, e i partner greci Comune di Metsovo e Comune di Paxos.

Proprio grazie a questa dimensione transfrontaliera, le attività di sensibilizzazione e divulgazione ambientale promosse da NESTS vengono realizzate nei diversi territori dei partner, valorizzando le specificità locali e contribuendo a costruire una rete comune di esperienze, competenze e buone pratiche.

L’iniziativa di Policoro si inserisce quindi in un percorso più ampio, che vede ciascun partner impegnato nel proprio territorio per avvicinare cittadini, comunità, giovani e stakeholder al valore degli habitat naturali e all’importanza della loro protezione.

La giornata ha preso avvio presso il Centro dell’Oasi WWF di Policoro, dove i partecipanti sono stati accolti dagli educatori ambientali del WWF Costa Ionica Lucana.

Attraverso un momento introduttivo arricchito da materiali audiovisivi, gli educatori hanno raccontato le principali caratteristiche naturalistiche dell’area, illustrando la ricchezza della flora e della fauna locali e presentando le attività dedicate alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione della biodiversità svolte all’interno dell’Oasi.

Dopo questa prima fase di approfondimento, i partecipanti si sono spostati verso la Riserva Naturale Bosco Pantano di Policoro, dove hanno potuto osservare da vicino uno degli ambienti più significativi del territorio dal punto di vista naturalistico.

La visita ha permesso di conoscere meglio gli ecosistemi forestali e umidi dell’area, comprendendo il ruolo fondamentale che questi ambienti svolgono per la conservazione della biodiversità.

Per i più giovani, in particolare, il percorso ha rappresentato un’occasione preziosa per imparare attraverso l’esperienza diretta, trasformando la conoscenza della natura in un momento di scoperta, curiosità e partecipazione attiva.

Ampio interesse è stato inoltre suscitato dall’approfondimento dedicato alle tartarughe marine.

Gli educatori ambientali hanno spiegato ai partecipanti, curiosi e attenti, le principali caratteristiche di questi animali, il loro ciclo di vita, le minacce che ne compromettono la sopravvivenza e l’importanza delle attività di tutela e recupero.

Attraverso un linguaggio accessibile e coinvolgente, adulti e bambini hanno potuto comprendere meglio il valore delle azioni di conservazione e il ruolo che ciascuno può svolgere nella protezione delle specie marine e degli habitat costieri.

La visita è proseguita presso il Centro Recupero Animali Selvatici, realtà impegnata nella cura, nel recupero e nella tutela della fauna selvatica.

Qui i partecipanti hanno avuto l’opportunità di avvicinarsi concretamente al lavoro svolto dagli operatori, osservando da vicino alcune delle attività legate alla protezione degli animali e comprendendo quanto sia importante la corretta gestione della fauna in difficoltà.

Questo passaggio ha reso ancora più evidente il legame tra conoscenza, responsabilità e conservazione, mostrando come la tutela della biodiversità passi anche attraverso gesti quotidiani, competenze specialistiche e un forte impegno territoriale.

La giornata si è conclusa con l’intervento del Presidente della Provincia di Matera, Francesco Mancini, che ha espresso grande soddisfazione per l’ampia partecipazione registrata, in particolare da parte dei giovani.

Nel suo intervento, il Presidente ha sottolineato come la tutela della biodiversità, la sensibilizzazione ambientale e l’educazione al rispetto della natura siano temi spesso posti in secondo piano, pur rappresentando sfide fondamentali per il futuro del pianeta.

Il Presidente ha inoltre evidenziato il valore formativo dell’iniziativa, rivolta soprattutto alle nuove generazioni, nelle cui mani risiede una parte decisiva del futuro della tutela ambientale.

Avvicinare bambini e ragazzi alla conoscenza del territorio, far comprendere loro il valore degli ecosistemi e renderli consapevoli delle minacce che interessano la biodiversità significa investire in una cultura della conservazione più solida, diffusa e partecipata.

Attraverso questa iniziativa, la Provincia di Matera ha confermato il proprio impegno nel promuovere la conoscenza del patrimonio ambientale locale e nel contribuire agli obiettivi del progetto NESTS.

Sensibilizzare la comunità e favorire una maggiore consapevolezza sui temi della biodiversità rappresenta infatti un passaggio essenziale per rafforzare la tutela dell’ambiente: conoscere il valore degli ecosistemi, comprenderne la fragilità e riconoscere il ruolo di ciascuno nella loro protezione sono condizioni indispensabili per costruire un rapporto più responsabile e consapevole con la natura.