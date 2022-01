Nuovo decreto Covid: obbligo vaccinale per gli over 50! Siete d’accordo?

Il Consiglio dei ministri, dopo una riunione durata due ore, ieri sera ha approvato all’unanimità il nuovo decreto anti-Covid che contiene un’ulteriore stretta per arginare Omicron.

Ecco un riepilgo di Ansa sulle disposizioni contenute nella bozza del nuovo provvedimento.

Chi non lo farà non riceverà lo stipendio ma conserverà il posto di lavoro e sarà considerato “assente ingiustificato, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione”.

In Italia chiunque abbia più di 50 anni dovrà vaccinarsi, affinché sia tutelata “la salute pubblica e per mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.

GREEN PASS ‘BASE’ PER BANCA E PARRUCCHIERE.

Per l’accesso ai servizi alla persona, ai negozi, alle banche e gli uffici pubblici basterà il Green pass base, quello che si ottiene anche con il tampone, oltre che per vaccino o guarigione.

Praticamente per ogni servizi pubblico o privato servirà il pass base, eccetto che per andare a comprare il cibo.

ALLE SUPERIORI CON 2 CONTAGI, I NON VACCINATI IN DAD.

Alle scuole elementari, con un solo contagio, la classe resta in presenza con testing di verifica, ma con due va tutta in Dad.

Alle scuole superiori e alle medie la Dad scatterebbe solo al terzo caso in classe, mentre con due casi solo i vaccinati completi resterebbero in presenza e comunque monitorati (ma con la Dad per chi non ha completo il ciclo vaccinale).

Anche alle superiori, con un caso è prevista l’autosorveglianza per tutti e utilizzo Ffp2.

TEST GRATIS A STUDENTI IN AUTOSORVEGLIANZA

Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, gli studenti che dovranno fare autosorveglianza potranno essere sottoposti a test gratuitamente.

Per questo tipo di misura, il Commissario per l’Emergenza ha autorizzato lo stanziamento 92 milioni e 505mila euro fino al 28 febbraio”.