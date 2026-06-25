Monsignor Vincenzo Orofino da 10 annia alla guida della Diocesi di Tursi-Lagonegro: auguri Eccellenza!

Da dieci anni Sua Eccellenza Monsignor Vincenzo Orofino è alla guida della Diocesi di Tursi-Lagonegro.

A lui gli auguri e la gratitudine del Popolo Santo di Dio, presbiterio, religiosi e fedeli laici.

“Le persone, cuore della pastorale”, forse è lo slogan che più di ogni altro può raccogliere e fare sintesi di un cammino portato avanti con tenacia, vivendo tra la gente il suo ministero.

“Sono partito da figlio, ritorno come padre”, le sue parole a Tursi, in occasione della Celebrazione di inizio Ministero episcopale nella sua Diocesi di origine, nel 2016.

Così la Diocesi Tursi-Lagonegro:

“Oggi lo sguardo si volge indietro per cogliere il percorso dei 50 anni della configurazione di Tursi-Lagonegro.

L’8 settembre prossimo sarà presente il Cardinale Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme, per celebrare questa ricorrenza.

Ma è proteso anche in avanti: alle Missioni al Popolo che si svolgeranno in tutte le parrocchie della Diocesi, ai percorsi di corresponsabilità differenziata e di formazione teologica e pastorale da offrire ai fedeli (con cammini specifici che saranno proposti insieme alla formazione permanente unitaria), alla lettera pastorale di prossima pubblicazione e alla rimotivazione dell’impegno a servizio delle strutture e degli organismi pastorali della Chiesa locale.

Un cammino dunque in divenire che vuole una Chiesa dal volto e dal cuore di madre che sappia accogliere, ascoltare, testimoniare, dire a tutti che Cristo è la speranza che cerca ogni cuore e che, solo, rende lieta, libera e gioiosa l’esistenza umana.

AUGURI ECCELLENZA.

La Chiesa di Tursi-Lagonegro prega per lei e per il suo ministero.

E le è vicina anche in questi giorni di vacanza con i tanti giovani che accompagnerà ad Assisi, sulle Dolomiti e a Venezia”.