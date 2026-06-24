Meteo: su Matera, dopo l’ondata di caldo, arrivano nuvole e temporali? Ecco le ultime previsioni

Sole su Matera.
Ma che tempo ci attende nei prossimi giorni?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 25 Giugno, avremo cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento pomeridiano.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 34°C, la minima di 22°C.
Venerdì 26 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 35°C, la minima di 21°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.