Meteo Matera: nel fine settimana le piogge saranno un ricordo? Ecco le previsioni

Sulla Basilicata il finesettimana segna la fine del maltempo, ma con atmosfere diverse tra sabato e domenica.
Si chiudono gli ombrelli e l’aria si rasserena.
Ma che tempo ci attende su Matera?
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 14 Marzo, avremo una giornata con tempo variabile, con maggiori schiarite durante il pomeriggio, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 15°C, la minima di 7°C.
Domenica 15 Marzo avremo cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. Graduale attenuazione della nuvolosità ed assorbimento dei fenomeni nel corso della giornata.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 13°C, la minima di 9°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani e dopodomani.