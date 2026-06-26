Matera: i capolavori della letteratura tastieristica russa affidati alle mani dei giovani talenti del conservatorio. L’evento

Lunedì 29 giugno 2026, alle ore 18:00, la Sala Rota del Conservatorio di Musica “E.R. Duni” di Matera ospiterà il concerto “La grande scuola pianistica russa – un viaggio fra tardo romanticismo, misticismo e modernità”, per un’immersione totale nei capolavori della letteratura tastieristica russa, affidata alle mani dei giovani talenti del conservatorio.
L’evento vedrà l’esibizione degli allievi della classe di pianoforte della Prof.ssa Elvira Grilletti, impegnati in un percorso storico e stilistico di altissima complessità esecutiva, che spazia dal lirismo intimo alle architetture sonore più avanguardistiche del Novecento.
Il programma si articolerà attraverso le esecuzioni di cinque promettenti pianisti:
- Yining Deng aprirà la serata con una selezione dai celebri 30 pezzi per bambini Op. 27 di Dmitrij Kabalevsky, eseguendo i quadri “Ditty”, “Little Fable” e “The Chase”.
- Rossella Napolitano guiderà l’ascoltatore nel misticismo di Aleksandr Skrjabin attraverso l’interpretazione dei raffinati Preludi Op. 11 N. 5 – 21.
- Agnese Maria Milano affronterà il profondo sinfonismo pianistico di Sergej Rachmaninov, proponendo il Momento musicale Op. 16 N. 3 e il virtuosistico Studio Op. 33 N. 8.
- Giovanni Paolo Favale sarà protagonista di un ampio cammino stilistico che collegherà lo Studio Op. 8 N. 5 di Skrjabin e lo Studio Op. 39 N. 5 di Rachmaninov alla vigorosa modernità della Sonata N. 1 Op. 1 di Sergej Prokofiev.
- Andrea Di Cecca completerà il mosaico novecentesco interpretando i visionari Due Poemi Op. 32 di Skrjabin e le graffianti e ironiche sonorità dei celebri Sarcasmes Op. 17 di Prokofiev.
L’appuntamento rappresenta un momento centrale dell’attività didattica del Conservatorio, offrendo alla cittadinanza l’occasione di apprezzare il livello artistico e didattico raggiunto dagli studenti dell’istituzione.
L’ingresso all’evento è libero fino a esaurimento posti.
Di seguito la locandina con i dettagli.