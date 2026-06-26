Matera, caldo intenso nel fine settimana: previsto un aumento delle temperature. Ecco le previsioni

Temperature in aumento su Matera.
Secondo gli esperti di 3bmeteo infatti, domani 27 Giugno, avremo bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 36°C, la minima di 23°C.
Domenica 28 Giugno avremo cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge.
La temperatura massima registrata pare che sarà di 38°C, la minima di 23°C.
In attesa di ulteriori aggiornamenti, ecco la situazione meteo complessiva con in dettaglio le previsioni per la giornata di domani.