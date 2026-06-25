Matera, Festa della Bruna: disposte misure straordinarie

Matera si prepara a vivere i festeggiamenti in onore di Maria Santissima della Bruna, in programma dal 23 giugno al 5 luglio 2026. Per garantire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose, civili e folkloristiche e assicurare le massime condizioni di sicurezza per cittadini e visitatori, l’Amministrazione Comunale ha adottato specifiche ordinanze riguardanti la viabilità, la sicurezza urbana e l’utilizzo del suolo pubblico.

In merito alla disciplina del traffico, il provvedimento adottato prevede, tra il 23 giugno e il 5 luglio, limitazioni alla circolazione e alla sosta nelle aree interessate dagli eventi, dalle processioni, dalle fiere patronali, dalle sfilate dei cavalieri e dal passaggio del Carro Trionfale.

Saranno istituiti divieti temporanei di transito e di sosta con rimozione forzata in numerose strade cittadine, con particolare intensità nelle giornate del 2 luglio, festa della Patrona, e del 5 luglio, in occasione della processione conclusiva dell’Ottavario.

Sono inoltre previste modifiche alla viabilità ordinaria, deviazioni del traffico, sospensioni temporanee della circolazione e limitazioni per i veicoli di maggiore massa, al fine di agevolare lo svolgimento in sicurezza delle manifestazioni e garantire il passaggio dei mezzi di emergenza e soccorso.

Il Comune invita cittadini e visitatori a prestare particolare attenzione alla segnaletica temporanea e alle indicazioni fornite dalla Polizia Locale.

Per la serata del 2 luglio, inoltre, caratterizzata dalla presenza di migliaia di persone nel centro storico e nell’area di Piazza Vittorio Veneto, il Sindaco Nicoletti ha emanato una specifica ordinanza finalizzata alla tutela dell’ordine pubblico e dell’incolumità delle persone.

Dalle ore 18 del 2 luglio alle ore 3 del 3 luglio, nelle aree interessate dai festeggiamenti vigerà il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e lattine, consumo o detenzione di bevande alcoliche e bevande in contenitori di vetro o lattina nelle aree indicate dall’ordinanza, l’introduzione, la detenzione e l’utilizzo di spray urticanti, la detenzione e l’utilizzo di petardi, raudi e altri artifici pirotecnici con effetti esplodenti.

Resta consentita la somministrazione di bevande all’interno dei pubblici esercizi e nelle aree autorizzate di pertinenza degli stessi, nonché il servizio di consegna a domicilio.

Una terza ordinanza, infine, disciplina la temporanea rimozione di dehors, tavoli, sedie, ombrelloni, fioriere, espositori, pedane e altri elementi di arredo urbano presenti lungo i percorsi interessati dai festeggiamenti.

La misura si rende necessaria per garantire il corretto funzionamento del Piano Safety & Security, assicurando la piena percorribilità delle vie di fuga, il regolare deflusso del pubblico e il passaggio dei mezzi di emergenza.

Gli esercenti interessati dovranno provvedere alla rimozione degli arredi entro i termini indicati nell’ordinanza, mentre le imprese titolari di cantieri edili presenti nelle aree coinvolte dovranno eliminare le interferenze con le manifestazioni, mettere in sicurezza le aree e sospendere le lavorazioni incompatibili con lo svolgimento degli eventi.

L’Amministrazione comunale rivolge un appello alla collaborazione di cittadini, operatori economici e visitatori affinché tutte le disposizioni vengano rispettate con senso di responsabilità.

La Festa della Bruna rappresenta uno dei momenti più significativi della vita religiosa, culturale e identitaria della comunità materana.

Il rispetto delle regole e delle misure predisposte consentirà di vivere i festeggiamenti in un clima di sicurezza, partecipazione e serenità.