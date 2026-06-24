Matera: accoglie i nuovi di funzionari della Polizia di Stato. Auguri di buon lavoro

Questa mattina il Questore della Provincia di Matera, dr. Davide Della Cioppa, ha accolto i nuovi funzionari che, al termine del 114° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato svolto presso la Scuola Superiore di Polizia di Roma, sono stati assegnati alla locale Questura.

Il Commissario Dr.ssa Maria Paola Minervini, nata a Terlizzi (BA) nel 1997, ha conseguito, nel giugno 2020, la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Trento, con la votazione di 110/110 e lode.

Dal luglio 2020 al gennaio 2022, ha svolto il tirocinio ex art. 73 D.L. 69/2013 presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani e, nel 2022, ha conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione forense.

Dal febbraio 2022 al giugno 2025 ha lavorato presso il Tribunale di Bari come Funzionario Addetto all’Ufficio per il Processo.

Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 114º corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza.

Il Commissario Dott.ssa Federica Favuzzi, nata a Molfetta nel 1996, ha conseguito nell’ottobre del 2020 la laurea magistrale in Giurisprudenza presso l’università degli studi di Bari “Aldo Moro”, con la votazione di 110/110 e lode.

Da novembre 2020 a Maggio 2022 ha svolto il tirocinio ex art. 73 DL. 69/2013 presso la Procura della Repubblica presso il tribunale di Trani e conseguito l’abilitazione alla professione forense nel settembre del 2023.

Da giugno 2023 a maggio 2024 ha prestato servizio presso la Corte d’appello penale di Venezia come funzionario addetto all’ufficio per il processo.

Vincitrice del concorso per Commissari della Polizia di Stato, ha frequentato il 114º corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, conseguendo il Master di II livello in Organizzazione, Management Pubblico e Leadership nella Pubblica Sicurezza.

Ai funzionari neo assegnati vanno gli auguri del Questore, dei Funzionari e dei collaboratori tutti della Polizia di Stato della Provincia di Matera.