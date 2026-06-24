Matera: 15 immobili tra il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano da destinare a giovani imprenditori artigiani, artisti e designer. La proposta

“La proposta avanzata dalla CNA di Matera di destinare gli immobili dei Sassi ai giovani artigiani non è solo condivisibile: è necessaria.

E come consigliere regionale la sostengo con convinzione.”

Lo dichiara Michele Casino, consigliere regionale di Forza Italia, commentando l’iniziativa della Confederazione Nazionale dell’Artigianato di Matera che, nel pieno del dibattito sul rinnovo delle subconcessioni demaniali degli antichi rioni, rilancia il progetto del “Quartiere degli Artieri”: 15 immobili tra il Sasso Caveoso e il Sasso Barisano da destinare a giovani imprenditori artigiani, artisti e designer.

Prosegue Casino:

“Matera non è solo uno scenario da cartolina, bello da fotografare ma svuotato di vita autentica e di lavoro reale.

Il Quartiere degli Artieri è esattamente questa risposta: un modello virtuoso che mette insieme tradizione artigianale, innovazione, design e valorizzazione del territorio.”

Il consigliere regionale di Forza Italia sottolinea anche “la dimensione occupazionale della proposta: Ogni giorno giovani materani e lucani cercano spazi e strumenti per avviare un’attività artigianale.

Hanno le competenze, hanno le idee, ma non trovano dove esprimerle.

Sarebbe un paradosso imperdonabile lasciare vuoti o sprecare quei 15 locali nei Sassi quando potrebbero diventare il cuore pulsante di un distretto produttivo di eccellenza mediterranea.”

Casino richiama anche il valore simbolico del 2026:

“Siamo a quarant’anni dalla Legge che permise il recupero dei Sassi e nell’anno in cui Matera è Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo.

Non potremmo scegliere momento migliore per dare concretezza a un progetto come il Quartiere degli Artieri, che unisce memoria, lavoro e proiezione internazionale.

La Basilicata merita progetti di visione.

E questa proposta della CNA ne è un esempio concreto e lungimirante.”