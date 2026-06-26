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Ferrandina, tradizione e fede per la festa di Santa Maria della Stella. Il programma

26 Giugno 2026

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟴 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 la comunità si ritrova ai piedi del 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗨𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗼 per rinnovare una tradizione cara a Ferrandina: i festeggiamenti dedicati a 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮.

Un momento di fede, identità e condivisione, immerso nella bellezza del nostro territorio.

𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮

▪𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 – – Processione con la statua della Madonna della Stella, con partenza dalla fontana in contrada Lavannara e arrivo alle falde del castello.

▪𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬 – Santa Messa all’aperto

𝗡𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮

Per permettere a tutti di partecipare, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio navetta gratuito con i seguenti orari:

▪𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮: ore 17.00 da Piazza Plebiscito → Uggiano

▪𝗥𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼: ore 20.00 da Uggiano → Piazza Plebiscito

L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Ferrandina da Pro loco Ferrandina con l’Azienda Agricola Di Gilio e l’Associazione Cavalieri della Santa Croce.