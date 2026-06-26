Ferrandina, tradizione e fede per la festa di Santa Maria della Stella. Il programma

𝗗𝗼𝗺𝗲𝗻𝗶𝗰𝗮 𝟮𝟴 𝗴𝗶𝘂𝗴𝗻𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲 la comunità si ritrova ai piedi del 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗼 𝗱𝗶 𝗨𝗴𝗴𝗶𝗮𝗻𝗼 per rinnovare una tradizione cara a Ferrandina: i festeggiamenti dedicati a 𝗦𝗮𝗻𝘁𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗮 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗦𝘁𝗲𝗹𝗹𝗮.
Un momento di fede, identità e condivisione, immerso nella bellezza del nostro territorio.
𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝗺𝗮
▪𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟳.𝟯𝟬 – – Processione con la statua della Madonna della Stella, con partenza dalla fontana in contrada Lavannara e arrivo alle falde del castello.
▪𝗢𝗿𝗲 𝟭𝟵.𝟬𝟬 – Santa Messa all’aperto
𝗡𝗮𝘃𝗲𝘁𝘁𝗮 𝗴𝗿𝗮𝘁𝘂𝗶𝘁𝗮
Per permettere a tutti di partecipare, l’Amministrazione comunale ha predisposto un servizio navetta gratuito con i seguenti orari:
▪𝗣𝗮𝗿𝘁𝗲𝗻𝘇𝗮: ore 17.00 da Piazza Plebiscito → Uggiano
▪𝗥𝗶𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼: ore 20.00 da Uggiano → Piazza Plebiscito
L’iniziativa è realizzata con il Patrocinio del Comune di Ferrandina da Pro loco Ferrandina con l’Azienda Agricola Di Gilio e l’Associazione Cavalieri della Santa Croce.