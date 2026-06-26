A Matera la Finalissima del 34° MiniBasket: i dettagli

La 34° edizione del Torneo internazionale MiniBasket in Piazza Memorial “Carmine Nuzzaci” di Matera giunge alla sua fase finale e decisiva. Sono rimaste in 4 le squadre che si giocheranno l’attesissima finale di Piazza Vittorio Veneto, prevista domani sera con inizio alle ore 20 sotto le luminarie della festa in onore di Maria Santissima della Bruna, Protettrice della città dei Sassi.

I campioni in carica del Colegio Champagnat Caracas sono pronti a difendere ancora una volta il titolo nella giornata conclusiva. Le gare di semifinale si giocheranno domani in mattinata, tutte a Matera, riunendo i vari gironi che in questi giorni hanno dato spettacolo tra Policoro, Nova Siri, Bitonto, Bitritto, Corato e Cassano delle Murge.

In campo per puntare alla conquista del titolo ci saranno, appunto, i ragazzi del Venezuela, gli All Star Montenegro, e le italiane Virtus Padova e Bees Pesaro.

Nel sorteggio tenutosi in diretta streaming sulla pagina Instagram della manifestazione, il verdetto sulle sfide è stato: Colegio Champagnat Caracas affronterà la Bees Pesaro alle ore 9; mentre la Virtus Padova alle 10 sarà posta di fronte agli All Star Montenegro. Le sfide si giocheranno al PalaLanera.

Il Colegio Champagnat Caracas è arrivato alla semifinale grazie alla vittoria (64-43 il finale) sugli avversari della KK Moraca Montenegro nella sfida del PalaLanera; mentre gli All Star Montenegro hanno superato la Blue Star Bk Benghazi al PalaOlimpia di Policoro dopo una sfida intensissima, con basse percentuali e le difese a farla da padrone nel corso dell’intera sfida (28-26 il risultato).

Una gara che ha visto di fronte due squadre ben messe in campo e compatte, capaci quasi di annullarsi in fase d’attacco e avere una grande concentrazione nella copertura del proprio pitturato.

Nella sfida del Villaggio Toccacielo la Bees Pesaro ha annientato la Palio a Canestro Siena White (59-30 il finale) dimostrandosi ancora una volta una delle società più temibili, sempre presenti nelle fasi finali, oltre che vincitrice di diverse edizioni del MiniBasket in Piazza.

Nell’ultimo quarto di finale, invece in Piazza Sacro Cuore a Cassano delle Murge la Virtus Padova ha avuto ragione della Social Osa Milano (47-40 il risultato) dopo una gara combattuta e molto intensa.