Estate a Pisticci: Musica, teatro, cinema, sport, tradizioni, cultura, appuntamenti per famiglie. Il programma

Musica, teatro, cinema, sport, tradizioni, cultura, appuntamenti per famiglie, nelle piazze e nelle località della costa.

Il 𝗖𝗼𝗺𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 presenta il 𝗰𝗮𝗹𝗲𝗻𝗱𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟲, pensato per accompagnare i mesi da giugno a settembre con un programma ampio e diffuso, capace di valorizzare l’intero territorio comunale.

Da 𝗣𝗶𝘀𝘁𝗶𝗰𝗰𝗶 a 𝗠𝗮𝗿𝗰𝗼𝗻𝗶𝗮, fino alla 𝗠𝗮𝗿𝗶𝗻𝗮, il cartellone raccoglie eventi consolidati, nuove proposte, feste popolari, rassegne culturali, momenti musicali e appuntamenti sportivi, offrendo occasioni diverse di incontro, partecipazione e intrattenimento per residenti, visitatori e turisti.

È un’estate che attraversa luoghi, comunità e linguaggi diversi, mettendo insieme mare, collina, cultura, accoglienza ed energie associative.

Un modo per raccontare Pisticci nella sua identità più ampia, valorizzando ciò che il territorio esprime attraverso le sue realtà locali.

Il calendario nasce dal lavoro degli 𝗔𝘀𝘀𝗲𝘀𝘀𝗼𝗿𝗮𝘁𝗶 𝗮𝗹𝗹𝗮 𝗖𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮, 𝗮𝗹 𝗧𝘂𝗿𝗶𝘀𝗺𝗼, 𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗦𝗽𝗼𝗿𝘁, 𝗮𝗹𝗹𝗲 𝗣𝗼𝗹𝗶𝘁𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗦𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗶 𝗲 𝗚𝗶𝗼𝘃𝗮𝗻𝗶𝗹𝗶 e dal contributo delle associazioni, degli operatori e degli organizzatori che ogni anno animano il territorio con iniziative, proposte e momenti di comunità.

Proprio per questo, il programma rappresenta una cornice generale e indicativa degli appuntamenti in calendario: i dettagli dei singoli eventi saranno comunicati di volta in volta attraverso le locandine dedicate, con programma, orari, luoghi e informazioni specifiche.

Di seguito la locandina con i dettagli.