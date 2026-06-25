Biliardo, trionfo lucano a Saint-Vincent: Vittoriano di Marconia è Campione Italiano. Complimenti

Un’impresa straordinaria che riempie d’orgoglio il movimento biliardistico lucano.

Vittoriano Pellegrino, tarantino di origine e da anni residente a Marconia, si è laureato Campione Italiano di 3ª Categoria nella specialità Carambola 3 Sponde, conquistando il titolo ai Campionati Italiani di Categoria in corso di svolgimento a Saint-Vincent (la disciplina rientra tra gli sport della FIBIS, Federazione riconosciuta dal CONI).

Un percorso impeccabile quello del portacolori del CSB Matera Sport Tradizionali, capace di superare con autorevolezza tutte le fasi eliminatorie fino a raggiungere la finalissima.

Nell’ultimo atto della competizione, Pellegrino ha avuto la meglio sul forte atleta siciliano Antonio Catalano, imponendosi al termine di una sfida intensa e spettacolare che gli ha consegnato il titolo tricolore.

Il successo ottenuto in Valle d’Aosta rappresenta il coronamento di un lungo percorso fatto di impegno, allenamenti e sacrifici.

Una vittoria meritata che conferma ancora una volta l’eccellente livello raggiunto dal biliardo del territorio di Marconia e dall’intero movimento sportivo legato al CSB Matera Sport Tradizionali.

Al momento della premiazione, l’emozione del neo campione italiano era evidente: un mix di soddisfazione, gioia e incredulità per un risultato inseguito con determinazione e finalmente raggiunto.

Un traguardo prestigioso che premia la passione e la dedizione dimostrate nel corso della stagione sportiva.

Per il CSB Matera Sport Tradizionali saranno ora giorni di grande festa.

La società è pronta ad accogliere con tutti gli onori il proprio campione italiano della stagione sportiva 2025/2026, celebrando un successo destinato a rimanere nella storia del club e a rappresentare un motivo di orgoglio per tutto il movimento biliardistico lucano.