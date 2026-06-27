Attenzione: chiusa la Strada provinciale 9 “Policoro-Tursi” fino a questa data

Il Comune di Tursi comunica che, come da Ordinanza dell’Area Tecnica della Provincia di Matera (N. 55 del 23-06-2026), la Strada Provinciale 9 “Policoro-Tursi” è CHIUSA AL TRANSITO per consentire l’esecuzione in sicurezza di importanti interventi di manutenzione straordinaria (sostituzione del tombino stradale a tutta sezione al Km 17+100).
- PERIODO: Dal 24 Giugno 2026 al 24 Luglio 2026
- TRATTO INTERESSATO: Km 17+100 (in agro del Comune di Tursi)
- CHIUSURA TOTALE: Il transito è vietato a tutte le categorie di veicoli per garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza del cantiere.
- PERCORSI ALTERNATIVI:
La circolazione e i collegamenti saranno assicurati attraverso:
1. Strada Statale S.S. 653 “Sinnica” (bivio Tursi) per mezzo della Strada Provinciale SP 5.
2. Strade Provinciali SS.PP. 61 e 37.
Aggiunge l’amministrazione comunale:
“Ci scusiamo per i temporanei disagi, necessari per il miglioramento e la messa in sicurezza delle nostre infrastrutture viarie.
Invitiamo alla massima prudenza e a pianificare i propri spostamenti tenendo conto delle deviazioni”.