Al mare in bus: al via la linea balneare Tursi – Panevino – Policoro. I dettagli

Il Comune di Tursi comunica alla cittadinanza che, in collaborazione con le Autolinee Liscio, dal 29 Giugno 2026 al 08 Agosto 2026 sarà attivo il servizio di trasporto estivo per raggiungere comodamente Policoro Lido.
Commenta l’amministrazione comunale:
“Un’ottima opportunità per i nostri cittadini di raggiungere il mare in sicurezza, comodità e nel rispetto dell’ambiente.
Dettagli del servizio, orari e fermate:
- Andata:
Partenza da Tursi alle ore 08:10;
fermata a Panevino borgo alle ore 8,35 (circa); arrivo a Policoro Lido alle ore 08:55
- Ritorno:
Partenza da Policoro Lido alle ore 12:30;
fermata a Panevino alle ore 12:50 (circa);
arrivo a Tursi alle ore 13:15
- Fermate attive a Tursi:
Viale Sant’Anna (Piazzetta Fratelli Conte)
Via Santi Quaranta (Ponte maresciallo Ferrara)
Via Santi Quaranta (Istituto Tecnico Manlio Capitolo).