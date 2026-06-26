A Matera Celebrazione del corpo della Guardia di Finanza: premiati i militari protagonisti di importanti operazioni. Complimenti!

Nella mattinata odierna, a Matera, presso la sede del Comando Provinciale intitolata al “Fin. M.B.V.M. Vincenzo Rutigliano”, il Comandante Provinciale, Col. Roberto Maniscalco, ha celebrato la ricorrenza del 252° anniversario della fondazione del Corpo della Guardia di Finanza.

La manifestazione è stata preceduta dalla deposizione di una corona al monumento dedicato alla memoria del “Finanziere Vincenzo Rutigliano”, medaglia di bronzo al valor militare, caduto eroicamente durante l’insurrezione della Città di Matera contro il nazi-fascismo del 21 Settembre 1943, situato in via Lucana nei pressi di Piazza Mulino.

Nel corso della cerimonia, alla presenza del Prefetto di Matera – S.E. dott.ssa Maria Carolina Ippolito e delle principali Autorità civili, militari e religiose, unitamente ad una rappresentanza di finanzieri in servizio ed in congedo dell’A.N.F.I., è stata data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dell’Ordine del Giorno emanato dal Comandante Generale della Guardia di Finanza Gen. C.A. Andrea De Gennaro, cui è seguita una breve allocuzione del Comandante Provinciale.

In particolare, il Colonnello Roberto Maniscalco, nel ringraziare le numerose Autorità intervenute, ha espresso la propria soddisfazione e un sentito plauso alle Fiamme Gialle materane per il loro lavoro quotidianamente svolto al servizio della collettività.

Ha sottolineato l’importanza della funzione del Corpo a presidio della sicurezza economica e finanziaria del bilancio dello Stato e dell’U.E. pronto a prevenire e a reprimere ogni forma di illegalità, sia sul versante delle entrate che delle uscite, al fine di garantire i cittadini, le imprese e il regolare funzionamento del mercato.

Inoltre, l’ufficiale non ha mancato di sottolineare come, nella Provincia di Matera, il Corpo operi in un contesto di solide relazioni istituzionali con la Prefettura, l’Autorità Giudiziaria e le altre Forze di Polizie alle quali ha ribadito il proprio convinto impegno a sviluppare ogni utile forma di sinergia e di collaborazione.

L’evento celebrativo è poi proseguito con la consegna delle ricompense di carattere morale a quei Finanzieri che, nell’ultimo periodo, si sono particolarmente distinti in rilevanti operazioni di servizio e si è concluso con la lettura della “Preghiera del Finanziere”.

Encomio solenne al:

Ten.Col. Irene Sardone

V.Brig. Sabino Digregorio

V.Brig. Giuseppe Fiore

Militari in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria, eseguivano una complessa attività in materia di immigrazione clandestina che consentiva di individuare un’associazione per delinquere, costituita da cittadini italiani e stranieri, dedita a favorire illegalmente l’ingresso in italia di extracomunitari attraverso un sosfisticato sistema di richieste di rilascio di permessi di soggiorno ai fini lavorativi, effettuato grazie a imprese costituite ad hoc e false attestaioni allegate alle istanze presentate in occasione del “click day” previsto dal “decreto flussi”.

L’attività investigativa si concludeva con l’archiviazione amministrativa di 5.119 istanze irregolari con contestuale ritiro dei nulla osta all’immigrazione già concessi, l’individuazione di 49 aziende risultate irregolari, nonchè con il deferimento, a piede libero, di 72 soggetti per il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina.

Encomio solenne al:

Ten. Alfredo Petrosino

Lgt. Cs Gennaro Buono

Lgt. Pierpaolo Gaeta

M.O. Vito Casucci

Militari in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria, eseguivano una complessa attività di polizia giudiziaria che consentiva di disarticolare un’associazione per delinquere dedita al traffico internazionale di olio lubrificante e di parti ed accessori di autoveicoli, anche contraffatti, in completa evasione d’imposta.

L’attivita’ investigativa si concludeva con la segnalazione alla competente autorità giudiziaria europea di 84 soggetti, di cui 14 attinti da misure cautelari personali, nonche’ con il sequestro probatorio di 451 tonnellate di olio lubrificante illecitamente introdotto sul territorio nazionale, di 370.000 parti e accessori di autoveicoli risultati essere contraffatti e preventivo di beni mobili, immobili e disponibilita’ finanziarie per un importo complessivo di oltre 4,6 milioni di euro.

Encomio semplice al:

Cap. Giovanni Debernardis

V.Brig. Carlo Mancino

Militari in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria, confermando spiccato acume investigativo ed elevate capacità tecnico-professionali, fornivano determinante e qualificato apporto personale ad una complessa attività di polizia giudiziaria in materia di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali nel comparto agricolo.

L’attività investigativa si concludeva con la segnalazione alla procura della repubblica di matera di n. 31 titolari di aziende agricole del materano per il reato previsto e punito dall’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 463/1983 per omesso versamento nel prcedente quinquennio di euro 2.154.549,33.

Encomio semplice al:

Lgt. Cs Andrea Maragno

Lgt. Michele Maranò

Militari in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria, evidenziando eccellenti qualita’ tecnico-professionali e perspicaci doti investigative, fornivano determinante apporto personale in una eterogenea e diversificata attività di polizia giudiziaria e tributaria, nel corso della quale veniva individuata una sofisticata frode fiscale all’iva e ad altri tributi di natura transnazionale in cui sono risultate implicate diverse imprese compiacenti, dedite all’emissione e all’utilizzo di fatture riconducibili ad operazioni inesistenti.

L’attività investigativa si concludeva con l’accertamento dell’emissione e utilizzazione di f.o.i. per un importo pari a € 35.027.791,00, il recupero a tassazione di elementi negativi di reddito non deducibili pari a € 20.911.283,00, violazioni all’ires pari a € 4.238.271,00, la constatazione di violazioni all’iva per complessive € 13.565.278,00, della base imponibile sottratta a tassazione ai fini irap pari a € 20.911.283,00 e relative violazioni all’irap pari a € 877.794,00, l’accertamento di un’evasione contributiva per complessive € 1.283.427,00 nonche’ la segnalazione alla locale a.g. per frode fiscale a vario titolo di n. 34 persone tra i legali rappresentanti e amministratori di diritto e di fatto delle imprese coinvolte nella frode.

Encomio semplice al:

Cap. Massimiliano Montinaro

Comandante di compagnia, evidenziando eccellenti qualità tecnico-professionali e spiccato acume investigativo, coordinava e dirigeva una complessa attività di polizia economico-finanziaria e giudiziaria, nell’ambito della quale veniva individuata un’articolata e sofisticata frode fiscale all’i.v.a. e ad altri tributi, caratterizzata dalla presenza di un “soggetto interposto”, c.d. “missing trader” o “impresa filtro”, e da una serie di imprese satelliti compiacenti, operanti in basilicata e nelle regioni limitrofe, dedite all’emissione e all’utilizzo di fatture riconducibili a operazioni inesistenti.

l’attività investigativa, concretizzatasi con l’esecuzione di 3 complesse verifiche fiscali, si concludeva con l’accertamento di fatture riconducibili a operazioni inesistenti emesse da una società “cartiera” per un importo complessivo di circa € 2.500.000,00 nonché con la segnalazione all’autorità giudiziaria per frode fiscale a vario titolo di 4 persone e il sequestro preventivo di complessi aziendali, disponibilità finanziarie e quote sociali per circa € 2.500.000,00.

Elogio al:

M.C. Luca Epifania

Militare in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria, evidenziando elevate capacita’ tecnico – professionali, attaccamento al dovere e spiccato intuito, forniva determinante apporto nello svolgimento dei servizi d’istituto, distinguendosi, nell’espletamento, per spirito di sacrificio, abnegazione e acume investigativo.

il suo comportamento costantemente lodevole ha contribuito in maniera determinante al conseguimento di risultati operativi di assoluta efficacia, che hanno fatto accrescere l’efficienza del reparto e dato prestigio al corpo.

Elogio al:

Mar. Luigi Dragonetti

Militare in forza ad un nucleo di polizia economico-finanziaria, evidenziando elevate qualita’ tecnico – professionali, spiccata motivazione al lavoro, altissimo senso del dovere e della disciplina, ha operato con alto senso di responsabilità e spirito di sacrificio, dimostrando grande attaccamento al servizio e all’istituzione nell’espletamento dei compiti affidatigli e nella risoluzione delle numerose problematiche d’ufficio.

Il suo comportamento costantemente lodevole ha contribuito in maniera determinante a mantenere elevata l’efficienza e la funzionalità della sezione.

Ecco le foto.