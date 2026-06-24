Scanzano Jonico: “Le persone che subiscono violenza non sono sole”. La novità

Questa mattina, nel Salone delle Feste del Palazzo Baronale di Scanzano Jonico, si è svolta la conferenza stampa per la presentazione del progetto “Costruire Orizzonti di Libertà”, finanziato interamente dalla Regione Basilicata e proposto dalla Fondazione Anthea ETS nell’ambito Socio -Territoriale “Metapontino Collina Materana” ampliando così, con l’apertura anche a Scanzano Jonico, il numero di presidi di protezione sociale.

Lo scopo è l’avviamento di uno sportello informativo sulla prevenzione e sul contrasto della violenza di genere, un punto di riferimento che apre le porte a soggetti vulnerabili che subiscono violenza di ogni tipo e che potranno trovare, in questo modo, ascolto e prima accoglienza.

Spiega l’assessore alle Politiche Sociali, Vincenza Natal:

“L’apertura di questo sportello, rappresenta un passo molto importante per la nostra comunità perché significa che le persone che subiscono violenza non sono sole e hanno un posto dove potersi sentire protette e al sicuro, accolte e seguite.

Vogliamo essere al fianco delle persone più fragili promuovendo politiche sociali attente, inclusive e orientate alla tutela della dignità di tutti i cittadini.

Per questo l’Amministrazione Comunale ha accolto con convinzione questa grande opportunità mettendo a disposizione del progetto i locali comunali siti in via Giovanni XXIII.

Ringrazio Enzo Martinelli Coordinatore del progetto della Fondazione Anthea Impresa Sociale e Benedetto D’Onofrio Responsabile del progetto della Cooperativa Sociale Anthos per aver partecipato alla conferenza di questa mattina e per l’avvio del progetto stesso.”

Soddisfatto anche il primo cittadino Pasquale Cariello che ha ribadito l’importanza di avere anche nella sua comunità un luogo che possa garantire protezione e sicurezza a chi è vittima di violenze di ogni genere.

L’apertura dello sportello, seguito da figure professionali specializzate, è prevista l’ultimo mercoledì del mese, dalle ore 17.30 alle ore 20.30, nei locali comunali della Pro Loco in via Giovanni XXXIII.