Per consiglieri comunali del gruppo “Uniamoci per Bernalda e Metaponto” deleghe specifiche! Il provvedimento del Sindaco

Il sindaco Domenico Raffaelle Tataranno ha firmato nella giornata di ieri 22 Dicembre, i decreti che conferiscono deleghe specifiche ai consiglieri comunali del gruppo “Uniamoci per Bernalda e Metaponto”, si tratta di deleghe di supporto al Sindaco e agli Assessori, il cui conferimento non ha ovviamente nessun onere aggiuntivo per il bilancio del Comune.

L’obbiettivo è quello di coinvolgere ogni consigliere di maggioranza in compiti importanti e rilevanti della amministrazione comunale, al fine di rendere più efficaci i risultati da raggiungere.

A Cirigliano Giuseppina è stata affidata la delega: “DECORO E ARREDO URBANO – GESTIONE RIFIUTI e BONIFICA – METAPONTO – DEMANIO INTRASTRUTTURE VERDI – RIQUALIFICAZIONE PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII”.

A Rocco Petrozza è stata assegnata la delega “EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (Rapporti con l’ATER di Matera), ASSOCIAZIONISMO SPORTIVO E IMPIANTISTICA SPORTIVA”.

Francesco Lepenne ha ottenuto la delega “ATTIVITÀ PRODUTTIVE E PROMOZIONE EVENTI”.

A Tiziana Viggiano è stata conferita la delega alla “PROMOZIONE CULTURALE – ASILO NIDO – COMUNICAZIONE – MAGNA GRECIA – UNESCO – RISORSE UMANE”.

Raffaella Grieco si occuperà di “POLITICHE DI ATTENZIONE PER LA TERZA ETA’ e delle FASCE DEBOLI DELLA POPOLAZIONE”.

a Gianfranco Sortiero è stata affidata la “PROMOZIONE TERRITORIALE E TURISTICA”.

Davide Carbone sarà delegato all’ “AGRICOLTURA”.

Antonello Fusco alla “PROMOZIONE SPORT ED EVENTI SPORTIVI”.

Caroli Felicia si occuperà di “POLITICHE GIOVANILI E SALUTE”.

Vita Scocuzza sarà delegata ai “GEMELLAGGI”.

Con questa nuova compagine amministrativa allargata si vuole determinare una maggioranza di qualità, dove tutte le competenze e professionalità di ogni singolo consigliere possano essere messe a servizio della intera comunità, come valore aggiunto a quello del sindaco e degli assessori, allo scopo di determinare un lavoro più proficuo per realizzare progetti e sviluppare il territorio.a

