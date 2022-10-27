Nel materano un’attenzione in più verso i nostri amici a 4 zampe! Ecco l’iniziativa

Grassano da oggi può distinguersi anche per l’attenzione verso i nostri amici a 4 zampe.
Come fanno sapere il sindaco Filippo Luberto e la consigliera delegata all’ambiente Valeria Malvinni:
𝘋𝘰𝘱𝘰 𝘭’𝘢𝘥𝘦𝘴𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘢 ” 𝘉𝘰𝘳𝘨𝘩𝘪 𝘥𝘰𝘨”, 𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘶𝘯 𝘢𝘭𝘵𝘳𝘰 𝘵𝘢𝘴𝘴𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘢𝘧𝘧𝘪𝘯𝘤𝘩𝘦́ 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀ 𝘴𝘪𝘢 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘱𝘶𝘭𝘪𝘵𝘢 𝘦𝘥 𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘪.
𝘙𝘪𝘴𝘱𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢𝘥 𝘶𝘯𝘢 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘪𝘵𝘢̀ 𝘥𝘪 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘪𝘭𝘪𝘨𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘦̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘭𝘦𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘰𝘨𝘨𝘪 𝘪𝘭 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘱𝘳𝘪𝘮𝘪 10 𝘤𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘪𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘪𝘯𝘦, 𝘥𝘰𝘱𝘰 𝘶𝘯’𝘢𝘵𝘵𝘦𝘯𝘵𝘢 𝘷𝘢𝘭𝘶𝘵𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘪𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘦𝘨𝘢𝘵𝘢 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘮𝘣𝘪𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘝𝘢𝘭𝘦𝘳𝘪𝘢 𝘔𝘢𝘭𝘷𝘪𝘯𝘯𝘪 𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪, 𝘤𝘰𝘯 𝘭’𝘰𝘣𝘣𝘪𝘦𝘵𝘵𝘪𝘷𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘷𝘦𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘮𝘪𝘯𝘰𝘳 𝘪𝘮𝘱𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘦𝘴𝘵𝘦𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘴𝘶𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘵𝘦𝘳𝘳𝘪𝘵𝘰𝘳𝘪𝘰.
𝘓𝘢 𝘷𝘰𝘭𝘰𝘯𝘵𝘢̀ 𝘦̀ 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘴𝘪𝘣𝘪𝘭𝘪𝘻𝘻𝘢𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘥𝘪 𝘱𝘪𝘶̀ 𝘭𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘢𝘯𝘻𝘢, 𝘪𝘯 𝘮𝘰𝘥𝘰 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘦 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘱𝘳𝘰𝘱𝘳𝘪𝘦𝘵𝘢𝘳𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘤𝘢𝘯𝘪, 𝘢 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘦𝘳𝘪𝘳𝘦 𝘤𝘰𝘳𝘳𝘦𝘵𝘵𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘥𝘦𝘪𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘥𝘦𝘪 𝘭𝘰𝘳𝘰 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 𝘢 4 𝘻𝘢𝘮𝘱𝘦, 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘪 𝘭𝘶𝘰𝘨𝘩𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪, 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘦 𝘦 𝘮𝘢𝘳𝘤𝘪𝘢𝘱𝘪𝘦𝘥𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘰𝘮𝘦𝘵𝘵𝘦𝘳𝘯𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘰 .
𝘚𝘪 𝘳𝘪𝘤𝘰𝘳𝘥𝘢 𝘪𝘯𝘧𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘰𝘳𝘢 𝘤𝘪 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘰𝘷𝘪 𝘪𝘯 𝘢𝘳𝘦𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘣𝘭𝘪𝘤𝘩𝘦, 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘶𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘢𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘷𝘦 𝘦𝘴𝘴𝘦𝘳𝘦 𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘢𝘱𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘢 𝘣𝘶𝘴𝘵𝘪𝘯𝘢 , 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘥𝘢 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘨𝘭𝘪𝘦𝘳𝘦 𝘵𝘦𝘮𝘱𝘦𝘴𝘵𝘪𝘷𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘭𝘦 𝘧𝘦𝘤𝘪 .
𝘓𝘢 𝘳𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘢𝘯𝘥𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘩𝘦 𝘤𝘪 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘥𝘪 𝘧𝘢𝘳𝘦 𝘦̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘭𝘭𝘢𝘣𝘰𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘳𝘢 𝘢𝘮𝘮𝘪𝘯𝘪𝘴𝘵𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘦 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢𝘥𝘪𝘯𝘪, 𝘳𝘢𝘨𝘨𝘪𝘶𝘯𝘨𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘤𝘰𝘴𝘪̀ 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘳𝘪𝘴𝘶𝘭𝘵𝘢𝘵𝘪!”.
In particolare i 10 cestini sono stati posizionati nelle seguenti vie:
– 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐢 𝐜𝐚𝐝𝐮𝐭𝐢
– 𝐕𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐢𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚
– 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐑𝐢𝐦𝐞𝐦𝐛𝐫𝐚𝐧𝐳𝐚 ( 𝐝𝐢 𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐱 𝐜𝐚𝐬𝐞𝐫𝐦𝐚)
– Pi𝐚𝐳𝐳𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐚 𝐑𝐨𝐦𝐚
– 𝐕𝐢𝐚 𝐂𝐚𝐩𝐢𝐭𝐚𝐧 𝐏𝐢𝐫𝐫𝐨𝐧𝐞
– 𝐕𝐢𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐑𝐨𝐬𝐞
– 𝐕𝐢𝐚 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐝𝐢 𝐕𝐢𝐭𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨
– 𝐕𝐢𝐚 𝐀𝐜𝐡𝐢𝐥𝐥𝐞 𝐆𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢
– 𝐕𝐢𝐚 𝐀𝐩𝐩𝐢𝐚
– 𝐕𝐢𝐚 𝐌𝐮𝐧𝐢𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨.
Questo uno dei cestini.
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