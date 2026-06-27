Montescaglioso presenta “Intrecci d’estate”: ecco il cartellone degli eventi estivi 2026

L’Amministrazione Comunale di Montescaglioso è lieta di presentare “Intrecci d’estate”, il cartellone ufficiale degli eventi che animeranno la Città nei mesi estivi.

Il titolo di quest’anno, “Intrecci d’estate”, evoca la volontà di far dialogare tra loro anime diverse del territorio: la ricchezza del patrimonio storico e monumentale, con la maestosa Abbazia di San Michele Arcangelo a fare da cornice d’eccezione, il talento degli artisti locali e nazionali ed il legame profondo della Comunità con le proprie radici.

Una sinergia che quest’anno si riflette anche nell’immagine coordinata dell’evento: l’intero progetto grafico del cartellone è stato infatti realizzato all’interno di una delle attività formative previste nel progetto “Intrecci Solidali”, denominato “Archivio dell’urlo del sole”, presentato dall’ Ass. Culturale “Fatti non foste” e realizzato da Mauro Bubbico, Annarita Scaramuzzi, Francesco Silvaggi e Alessia Nobile.

A testimonianza di come l’inclusione, la crescita delle competenze e la collaborazione sociale siano pilastri fondamentali di una Comunità, questo cartellone è il frutto di un grande lavoro di squadra tra l’Amministrazione Comunale, le associazioni locali, i commercianti ed il Comitato Feste Patronali.

L’edizione di quest’anno rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che, negli ultimi anni, ha visto Montescaglioso rendersi protagonista di una profonda crescita sociale e culturale.

Stagione dopo stagione, la nostra Città ha saputo trasformare la cultura da semplice intrattenimento a motore di coesione, accoglienza e riscatto sociale.

Grazie al coinvolgimento attivo dei cittadini, del terzo settore e del tessuto creativo, Montescaglioso si conferma un laboratorio vivo, capace di unire il valore dell’inclusione alla qualità della proposta turistica, testimoniato anche dai numeri dei flussi turistici e dalle presenze nelle nostre strutture ricettive.

In conclusione, un grazie particolare alla Vice Sindaco Francesca Fortunato per aver coordinato il tutto ad alla Consigliera Antonietta Tralli per la collaborazione.

Ecco il programma completo degli eventi estivi.