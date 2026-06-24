Matera, riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica: l’avviso

La Regione Basilicata ha presentato un Avviso pubblico destinato ai Comuni e alle province di Potenza e Matera per il finanziamento di interventi di efficientamento energetico e miglioramento degli impianti di illuminazione pubblica.

La dotazione finanziaria, pari a quasi 19 milioni trova copertura sul Programma Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e del Fondo Sociale Europeo Plus.

All’iniziativa hanno partecipato:

l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Laura Mongiello,

il direttore generale per la Programmazione Economico-finanziaria e la Gestione delle Risorse Finanziarie, Alfonso Morvillo,

la dirigente dell’Ufficio Energia, Rosalia Smaldone,

il presidente di ANCI Basilicata, Gerardo Larocca,

i referenti di Cassa Depositi e Prestiti.

L’obiettivo – ha detto l’assessore Mongiello – è quello di ridisegnare l’infrastruttura luminosa dei Comuni così da ridurre per sostenere la sostenibilità verde e, al contempo, ridurre i costi energetici sostenuti dagli enti locali”.