Matera, Consulta Comunale Giovanile: eletto presidente. Auguri di buon lavoro

Si è riunita giovedì 25 giugno, nella Sala Pasolini in via Sallustio a Matera, l’assemblea della Consulta Comunale Giovanile, per l’insediamento del nuovo organismo e l’elezione degli organi di rappresentanza.

Al termine delle votazioni è stato eletto presidente Mario Serra.

Sono stati inoltre eletti i componenti dell’Ufficio di Presidenza: Paola Odoroso, Lorenzo Zicaro, Nicolò Casamassima, Doriana Frascati, Gianmarco Rondinone, Michela Maglione, Antonio Loponte, Caterina Pietromatera, Nunzia Rondinone e Onofrio Squicciarino.

Con questo passaggio, riprende ufficialmente l’attività di un organismo che rappresenta un importante luogo di partecipazione, confronto e proposta per il mondo delle politiche giovanili, con l’obiettivo di favorire il dialogo tra i giovani e l’Amministrazione comunale su temi di interesse collettivo.

Dichiara il Sindaco, Antonio Nicoletti:

“Esprimo grande soddisfazione per la ripresa dei lavori della Consulta Giovanile Studentesca, un organo utilissimo per favorire la partecipazione dei giovani alla vita pubblica.

Restituire piena operatività a questo organismo significa offrire ai giovani uno spazio concreto di partecipazione alla vita della città. Rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro al presidente Mario Serra e a tutti i componenti dell’Ufficio di Presidenza, certo che sapranno interpretare al meglio il loro ruolo con entusiasmo, responsabilità e spirito di servizio”.

Sulla stessa linea l’Assessore Comunale alle Politiche Giovanili Giuseppe Casino:

“La Consulta torna ad essere uno strumento fondamentale di ascolto e condivisione.

Per l’Amministrazione è motivo di soddisfazione vedere questo organismo riprendere il proprio percorso, valorizzando il protagonismo degli studenti e creando nuove occasioni di confronto e progettazione. Saremo al loro fianco per sostenere idee e iniziative che possano contribuire alla crescita della comunità”.