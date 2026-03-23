Matera: ambulanza in fiamme su questa strada!

Ambulanza in fiamme a Matera.
L’accaduto, che ha interessato la SS 7 all’uscita di Matera, risale a questa mattina.
Seguiranno aggiornamenti.
(In copertina immagine di repertorio)
Ambulanza in fiamme a Matera.
L’accaduto, che ha interessato la SS 7 all’uscita di Matera, risale a questa mattina.
Seguiranno aggiornamenti.
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