Basilicata: l’Esercito incontra i giovani lucani. Questo il tour

Nei prossimi giorni, in diverse località turistiche della Basilicata, inizieranno una serie di iniziative itineranti coordinate dal Comando Militare Esercito “Basilicata” con lo scopo di promuovere le opportunità di ingresso nell’Esercito e testimoniare l’impegno quotidiano dei militari per garantire la sicurezza e difesa dei cittadini.

Il tour partirà il 28 giugno da Scanzano Jonico (MT), nell’ambito della Gara agonistica interregionale di nuoto “Trofeo delle Regioni”, per proseguire il 9 luglio a Novasiri (MT), nel “Novasiri Village”.

Il 23 luglio, invece, l’Infoteam dell’Esercito sarà presente per l’intera giornata a Castelmezzano (PZ), presso gli attrattori turistici “Volo dell’Angelo” e “Slittovia” e il 28 luglio sarà a Pietrapertosa (PZ), sempre presso l’attrazione “Volo dell’Angelo”.

Nel corso del tour, che si concluderà il 1° agosto a Metaponto (MT), al Parco acquatico “Acquazzurra”, sarà sempre a disposizione del pubblico il “Recruiter” dell’Esercito in Basilicata, una figura professionale di recente introduzione che avrà il compito di fornire informazioni sulle carriere militari, spiegare i requisiti di accesso ai concorsi, aiutare i candidati a orientarsi tra le diverse specializzazioni e illustrare le prove di selezione e gli iter di arruolamento.

Le attività proseguiranno con ulteriori eventi sul territorio lucano per proporre ai giovani le opportunità concorsuali e professionali per una carriera in uniforme nell’Esercito Italiano.