Matera: la sacra immagine di Maria SS. della Bruna in peregrinatio! Ecco il percorso

Dal 20 al 22 giugno, l’effige di Maria SS. della Bruna farà visita e stazionerà presso la 𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐚 𝐝𝐢 𝐒𝐚𝐧 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐞𝐩𝐩𝐞 𝐀𝐫𝐭𝐢𝐠𝐢𝐚𝐧𝐨, a Matera, per un momento di preghiera e devozione in vista dei solenni festeggiamenti del prossimo 2 luglio.
20 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨
- 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨: 𝒑𝒊𝒂𝒛𝒛𝒂 𝑫𝒖𝒐𝒎𝒐, 𝒑𝒊𝒂𝒛𝒛𝒂 𝑺𝒆𝒅𝒊𝒍𝒆, 𝒗𝒊𝒂 𝑺𝒂𝒏 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒆𝒔𝒄𝒐 𝒅’𝑨𝒔𝒔𝒊𝒔𝒊, 𝒗𝒊𝒂 𝑹𝒐𝒄𝒄𝒐 𝑺𝒄𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒓𝒐, 𝒗𝒊𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒂𝒏𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝑿𝑿 𝑺𝒆𝒕𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆, 𝒗𝒊𝒂 𝑨𝒏𝒏𝒖𝒏𝒛𝒊𝒂𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝒗𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒐𝒏𝒊, 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒏𝒊, 𝒗𝒊𝒂 𝑫𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏𝒐.
- 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢: 𝒅𝒂 𝒗𝒊𝒂 𝑫𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏𝒐: 𝒗𝒊𝒂 𝑫𝒆 𝑴𝒂𝒓𝒕𝒊𝒏𝒐, 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒏𝒊, 𝒑𝒊𝒂𝒛𝒛𝒂 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑶𝒍𝒎𝒊, 𝒗𝒊𝒂 𝑬. 𝑴𝒂𝒊𝒐𝒓𝒂𝒏𝒂, 𝒗𝒊𝒂𝒍𝒆 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊.
22 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨
- breve 𝐩𝐫𝐨𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚 𝐩𝐢𝐞𝐝𝐢 dalla 𝑷𝒂𝒓𝒓𝒐𝒄𝒄𝒉𝒊𝒂 𝒂 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊.
- 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐢𝐧 𝐚𝐮𝐭𝐨: 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒈𝒍𝒊 𝑨𝒓𝒂𝒈𝒐𝒏𝒆𝒔𝒊, 𝒗𝒊𝒂𝒍𝒆 𝑰𝒕𝒂𝒍𝒊𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝑬. 𝑴𝒂𝒊𝒐𝒓𝒂𝒏𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒊 𝑵𝒐𝒓𝒎𝒂𝒏𝒏𝒊, 𝒗𝒊𝒂 𝑴𝒂𝒏𝒛𝒐𝒏𝒊, 𝒗𝒊𝒂 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆, 𝒗𝒊𝒂 𝑨𝒏𝒏𝒖𝒏𝒛𝒊𝒂𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝑿𝑿 𝑺𝒆𝒕𝒕𝒆𝒎𝒃𝒓𝒆, 𝒗𝒊𝒂 𝑳𝒖𝒄𝒂𝒏𝒂, 𝒗𝒊𝒂 𝑹. 𝑺𝒄𝒐𝒕𝒆𝒍𝒍𝒂𝒓𝒐, 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍 𝑪𝒐𝒓𝒔𝒐, 𝒗𝒊𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑩𝒆𝒄𝒄𝒉𝒆𝒓𝒊𝒆, 𝒑𝒊𝒂𝒛𝒛𝒂 𝑫𝒖𝒐𝒎𝒐.