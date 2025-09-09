Il Carnevale estivo Ferrandinese torna nelle Vie cittadine con la sua seconda edizione, ancora più coinvolgente e ricca di colori. I dettagli

A Ferrandina Domenica 14 Settembre alle ore 18:30 partenza Parata Cinema Mimi Bellocchio.

Dopo il grande successo della prima edizione, il Carnevale estivo Ferrandinese torna nelle Vie cittadine con la sua seconda edizione, ancora più coinvolgente e ricca di colori.

L’evento promosso dall’Associazione Passioni e Tradizioni con la parata ideata dalla presidente Carla Caserteili animerà Ferrandina con i temi: Vesti Amo la Tradizione rappresentato da Tricarico con la musica del maestro Adriano Paradiso, Unitre’ Jonica Scanzano, Ass Cupa Cupe’ Matera, Ass. Passioni e Tradizioni Ferrandina.

MascheriAmoci d’Estate vedrà la partecipazione della scuola di ballo Reality Dance Ferrandina Ass.CHITROS Crispiano (TA), Centro Emmanuel Salandra, Maschere “Cornute” Aliano Di Sole e Colori gruppo bimbi e adulti animato dall’Allegra Parata e rappresentato dalla piccola Floriana La Carpia che sul palco canterà il suo brano ” Mia Stellina”

Costumi vivaci, gruppi mascherati, musica e Tradizioni popolari si fonderanno in un evento che celebra l'”Estarte Ferrandinese patrocinato dal Comune di Ferrandina, con gioia e partecipazione.

Un Carnevale fuori stagione che accende la comunità e da vita alla Tradizione.

Ad attendere la Parata in Piazza Plebiscito ci saranno stand gastronomici e artigianali e dalle 21:30 musica popolare.

Ecco i dettagli.