Nel materano trasporta pesce pronto alla vendita in cattivo stato di conservazione: intervenuti i Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Trecchina hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria un 70enne della provincia di Cosenza, responsabile di violazione della disciplina igienica riguardante la produzione e la vendita di sostanze alimentari e bevande.

Nel dettaglio, i militari, impegnati in mirati servizi finalizzati al contrasto di tali tipologie di reato, hanno fermato e controllato, lungo la SS 585, un’autovettura condotta dal sopra citato.

L’uomo, risultato essere un commerciante di prodotti ittici, trasportava a bordo del proprio veicolo adibito al trasporto di persone e, pertanto, non munito di sistema di refrigerazione necessaria al mantenimento della catena del freddo, 111 chilogrammi di pesce congelato, consistente in gamberoni, seppie, polipi e scampi, per un valore di circa 1.000 euro, acquistati in Campania e pronti per essere commercializzati.

I Carabinieri operanti, con la collaborazione del personale dell’ASP di Lagonegro, all’esito degli accertamenti, hanno pertanto, proceduto al deferimento in stato di libertà del conducente del veicolo e, conseguentemente, al sequestro del materiale ittico, che è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Il risultato operativo è la conseguenza di una serie di attività istituzionali predisposte dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nel periodo delle festività natalizie e di fine anno, tese a garantire la tutela della salute pubblica, in modo tale da prevenire e reprimere illeciti in materia.