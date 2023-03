Nel materano continua a prendere forma la “Stanza di Laura” che sarà da supporto a questi malati! Complimenti ai volontari

“A Rotondella, la nostra ‘Stanza di Laura’ continua a prendere forma“.

È quanto fa sapere l’Associazione AGATA – Volontari Contro il Cancro OdV ETS, un’associazione di volontariato che supporta i malati di cancro e i loro familiari.

Secondo quanto si apprende in una nota:

“Dopo la porta in vetro, tanto desiderata da Laura, è giunto anche il divano generosamente donatoci da CALIA ITALIA.

Un grazie ai volontari che mettono il cuore nel loro impegno quotidiano per Agata e per i malati oncologici in stato di necessità.

Non ti dimentichiamo, Laura!”.

