Montescaglioso: a 100 anni dalla nascita intitolata questa sala a Ciro Candido. I dettagli dell’iniziativa

Il 29 Luglio 2023 alle ore 17:30 la Confederazione Italiana Agricoltori di Basilicata e di Matera ricorda Ciro Candido, con l’intitolazione della propria sede di Montescaglioso e con un convegno.

Ciro Candido a 100 anni dalla nascita: da spaccapietre a organizzatore di movimenti di massa e pubblico amministratore.

Nasce a Montescaglioso il 2-5-1923 da Francesco, di professione “cavamonti” e da Maria Bruna Mongelli, contadina.

Ciro frequentò le scuole elementari fino alla terza classe (consegui la 5° elementare successivamente) al termine della quale iniziò a lavorare come apprendista col padre e con lo zio materno, imparando, rispettivamente, a fare lo spaccapietre e il contadino.

Dall’aprile 1942 fino al febbraio 1947, prestò servizio nell’Arma dei Carabinieri.

Dopo l’otto settembre 1943, non aderendo alla Repubblica Sociale Italiana, sfuggì alla cattura delle truppe tedesche recandosi a piedi da Roma a Montescaglioso per riprendere, dopo breve, le attività di servizio nell’Arma, al fianco delle truppe alleate.

Si congedò non condividendo alcuni comportamenti, di taluni esponenti dell’Arma, preferendo ritornare al pesante lavoro di spaccapietre.

Le istanze di giustizia sociale, lo portarono nel 1945, quando era ancora carabiniere, a iscriversi al Partito Comunista Italiano.

Nel settembre del 1947 venne eletto segretario della locale sezione del PCI, partecipando alla prima assise del popolo meridionale che si tenne nella fabbrica Ansaldo di Pozzuoli nel dicembre dello stesso anno.

In quell’occasione conobbe Carlo Salinari, Giorgio Amendola, Giorgio Napolitano, Giuseppe Di Vittorio, Carlo Levi e altri esponenti di rilievo.

Rientrato da Pozzuoli, in qualità di segretario PCI, aggregò contadini e braccianti per combattere il latifondismo organizzando, con altri compagni, l’occupazione delle terre.

Le lotte ebbero una partecipazione di massa in quanto si innescavano su una centenaria situazione di miseria e di sudditanza e Montescaglioso divenne il capofila dei comuni della Basilicata in queste lotte per ottenere migliori condizioni di vita.

Il quattordici dicembre 1949 le forze dell’ordine, al servizio della Reazione, colpirono duramente con l’uso di bombe lacrimogene e mitra facendo decine di feriti e procurando la morte di Giuseppe Novello che lasciò la moglie Vincenza e il figlio, il piccolo Filippo.

Le lotte continuarono e portarono a varare la riforma agraria.

In conseguenza di queste battaglie vennero avviati una serie di processi contro Ciro, nei vari stati di giudizio, tra i quali anche la Corte d’Assise.

Nel 1952 la lista della sinistra unita vinse le elezioni e alla vigilia del suo insediamento da sindaco di Montescaglioso, venne arrestato per precedenti vicende.

Dopo due mesi di carcere venne liberato e poté insediarsi come sindaco.

La sua attività amministrativa non fu mai disgiunta dall’impegno sociale portandolo cosi ad essere eletto più volte consigliere comunale e provinciale e, per un mandato, assessore alle finanze della Provincia di Matera, con la giunta presieduta da Michele Guanti Nel 1952 sposo Vincenza Castria, vedova di Giuseppe Novello. Molte attività videro la coppia impegnata in battaglie sociali e civili.

Fece parte di delegazioni politico sindacali partecipando a scambi internazionali in URSS, Bulgaria, DDR con, tra gli altri, il poeta Salvatore Quasimodo e Giancarlo Pajetta.

Negli anni ’70 organizzò le attività sindacali della CGII. a Montescaglioso e in provincia e quelle dell’Alleanza Contadini avviando altresi, in provincia di Matera, l’istituzione della Confederazione Italiana Agricoltori.

Dopo la cessazione degli impegni istituzionali tenne una serie di conferenze pubbliche e presso le scuole per far conoscere quella che nel frattempo era diventata l’epopea delle lotte contadine.

Nel dicembre 2009 è stato pubblicato, dalla casa editrice LiberEtà, il libro “Rossa terra mia” scritto a quattro mani da Ciro Candido e Vincenza Castra.

Ciro Candido è mancato a Montescaglioso il 13 agosto 2012.

