Metaponto riscopre Pitagora e il territorio per promuovere un nuovo tipo di turismo: i dettagli

Metaponto torna al centro del dialogo culturale europeo grazie a un evento dedicato al legame storico tra Samo, luogo di nascita di Pitagora e Metaponto, dove il filosofo trascorse gli ultimi vent’anni della propria vita.

Un appuntamento di respiro internazionale che vedrà la partecipazione anche di Meritocrazia Italia, attraverso il Coordinamento regionale della Basilicata, in coerenza con la propria missione culturale e civile.

L’iniziativa coinvolge personalità del mondo culturale e giovani studiosi, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi della Magna Grecia legati alla figura di Pitagora e promuovere un modello di turismo culturale ed esperienziale, capace di andare oltre la dimensione esclusivamente balneare.

L’evento si inserisce in un più ampio percorso di riqualificazione del territorio di Metaponto, segnato negli ultimi anni da fenomeni di erosione costiera e da incendi, e punta alla destagionalizzazione dell’offerta turistica, rendendo il territorio attrattivo durante tutto l’anno, in particolare per il turismo culturale.

Il progetto culturale collegato all’iniziativa è stato presentato e approvato a Bruxelles, ottenendo il riconoscimento di iniziativa meritevole dei fondi Erasmus.

Il programma, denominato “Ponte della Storia”, consentirà a giovani stranieri di soggiornare a Metaponto e di approfondirne il valore storico e culturale, rafforzando il dialogo tra territori e comunità europee.

Nel corso della giornata è previsto anche l’intervento di Meritocrazia Italia, che illustrerà il percorso che ha condotto all’ottenimento del finanziamento europeo attraverso procedure trasparenti e criteri di merito, sottolineando l’importanza della valorizzazione e della riqualificazione dei territori come leva di sviluppo e cooperazione culturale.

Di seguito le locandine con i dettagli.