Matera protagonista di un nuovo film a tema tutto lucano! Ecco le ultime notizie

Il paesaggio di Matera e quello lucano sono stati spesso esaltati dal Cinema.

Tanti i film girati in terra lucana: da La Lupa al Vangelo secondo Matteo, da Gli anni ruggenti ad Allonsanfan, dai Basilischi a King David, da L’uomo delle stelle a La Passione di Cristo, il remake di Ben Hur e l’ultimo episodio della saga di James Bond No time to die che uscirà nelle sale di tutto il mondo nei prossimi mesi; ed anche le due fiction Rai Sorelle e Imma Tataranni sostituto procuratore, di cui proprio in questi giorni sono iniziate a Matera le riprese per la seconda serie.

Ancora un film vedrà la luce nelle terre materane (e non solo): si tratta di una serie prodotta da Netflix: il titolo sarà “Briganti“.

A questo proposito la scorsa settimana la guida turistica materana Luigi Mazzocoli di Guida-Matera.it (www.guida-matera.it) ha avuto l’onore di fare da cicerone alla troupe composta dal produttore Giangi Foschini della Fabula Pictures, dal direttore e dal segretario di produzione Leo Dematteis e Fabrizio Didone, e da una squadra di giovani sceneggiatori.

L’esplorazione della Basilicata ha toccato diversi punti e comuni tutti con paesaggi mozzafiato.

Non a caso gli ospiti hanno visitato:

Matera,

Pietrapertosa (PZ) sulle Dolomiti Lucane,

Craco (MT),

i calanchi di Aliano (MT),

Melfi (PZ) e Rionero (PZ),

il fiume Basento,

i laghi di Monticchio.

L’obiettivo è stato quello di ripercorrere i vari spostamenti di quelli che all’epoca erano bollati o come banditi sanguinari o come eroici partigiani.

Tante le foto scattate e gli appunti presi dalla troupe.

Ora gli sceneggiatori si metteranno all’opera per buttar giù la storia di quella che sarà sicuramente una trama avvincente.a

